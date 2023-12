Sadop y Amsafé Rosario criticaron al DNU que declara a la educación como servicio esencial

En este sentido dijo que desde el gremio local de docentes de escuelas públicas manifiestan "todo el rechazo a estas medidas autoritarias y la defensa con mucha convicción de nuestros derechos como docentes y de la escuela pública que necesitamos".

gremios rosario (2).jpg

DNU y la OIT

“Se declara a la educación servicio esencial y se restringe el derecho a huelga. Va contra todas las declaraciones de la OIT que se conozcan. Pero esencialmente van a empobrecer los salarios docentes y nos van a reprimir o sancionar si protestamos”, posteó anoche en su cuenta de X (ex Twitter) el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero.

En un texto publicado en el portal de Sadop Rosario hace dos años, explican que los servicios esenciales (definidos por el Comité de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1983 como aquellos “cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”) tienen reglamentado con limitaciones el derecho a huelga. Pero que coherente con ello, el Comité de Libertad Sindical de la OIT, basado en los convenios 87 y 98 "ha declarado reiteradamente que el sector educativo no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término y por tanto no procede la exclusión del derecho de huelga". Los convenios firmados de la OIT tienen rango constitucional.

Y es que si bien el DNU no prohíbe de forma taxativa el derecho a huelga, en rigor apunta a reducirlo al mínimo, ya que ante un eventual paro se debería garantizar el 75% del servicio.

"La declaración de la educación como servicio esencial, incluida en el decreto del presidente Milei, es un claro ejemplo de la terrible ignorancia sobre la cual se ha basado la legislación de este decreto", señaló Lucero a La Capital. El dirigente rosarino sostuvo que declarar a la educación servicio esencial implica que, en caso de conflictos, el servicio educativo se va a tener que prestar con guardias mínimas.

"Yo quiero que me explique Milei, Sturzenegger, el futuro procurador (Rodolfo) Barra y cualquiera de todas las personas que aparecían sacándose la foto ayer cómo se presta el servicio educativo con guardias mínimas. No existe", señaló el titular de Sadop Rosario. Ya agregó: "Si bien la educación es recontraimportante para el proyecto del país, no pone en riesgo ni la seguridad, ni la vida, ni la convivencia de las personas. Entonces el DNU no tiene ningún tipo de parangón y creo que, lejos de ser rehenes de los sindicalistas, lamentablemente nuestros alumnos y nuestras alumnas vienen siendo rehenes desde hace mucho tiempo de pésimos gobiernos. Bueno, a partir de hoy quiero decirles que tienen los peores secuestradores de la historia y están secuestrando el futuro. No solamente a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, sino también a toda su familia y a toda su descendencia".

Para Lucero, "si la educación fuera tan esencial como ellos dicen, el DNU tendría por lo menos alguna referencia al aumento del presupuesto educativo, al aumento de la infraestructura, en material pedagógico. Y de eso no hay nada".

gremios rosario (1).jpg

Rehenes del sindicalismo

Esta mañana fue el propio Federico Sturzenegger, asesor presidencial y uno de los ideólogos del DNU, quien blanqueó la intención del gobierno, al afirmar que “esta es una idea que Patricia Bullrich lo dijo mucho en la campaña, que los niños no puede ser rehenes del sindicalismo”. Y agregó: “El régimen de servicios esenciales obliga a la prestación mínima del servicios. Patricia siempre comenta que así es en las fuerzas de seguridad y ha funcionado bien. Está muy clara la intención de eso”. Anoche el exministro de Educación de Macri, Alejandro Finocchiaro, dijo que “plantear esto es entender por dónde comenzar a salir de la decadencia educativa”. En 2020, el ahora diputado nacional presentó un proyecto similar, pero el porcentaje de presencialidad docente era del 50 por ciento.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) repudió este miércoles el decreto al afirmar que "cercena leyes laborales, convenios colectivos de trabajo, derecho a huelga y todas las libertades jurídicas y sindicales".