Torneo Federal de Básquet: noche estelar en el cruce Alberdi entre Central y Temperley

El Torneo Federal de básquet va entrando en la mitad de la competencia en la zona B de la Conferencia Litoral, y por lo tanto todos empiezan a jugarse mucho para poder definir mejor sus chances para los playoffs. Eso estará en juego en el Cruce Alberdi, cuando Central (2-3) reciba al escolta Temperley (4-1), el viernes a las 21.30.
Luego del triunfo de Olimpia de Venado Tuerto sobre Náutico, la tabla de posiciones está a así: Olimpia 5-1, Temperley 4-1, San Martín de Marcos Juárez 3-3, Argentino de Marcos Juárez 3-3; Gimnasia 2-4, Central 2-3 y Náutico 1-5. Es decir que el partido en el Cruce completa la primera rueda de la zona B del Litoral.
En esta zona, el 1º avanzará directamente a los cuartos de final interzonal con la zona A, mientras que los otros 6 jugarán octavos de final, con ventaja de localía para el mejor ubicado. Después de los cuartos interzonales se avanzará a los cuartos de interconferencia (son 7), para llegar a los dos ascensos a la Liga Argentina.
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Temperley, por ahora el mejor
Entre los cuatro representantes de la Asociación Rosarina en el Federal, Temperley es el de mejor rendimiento con Mariano Junco al mando y buscará en el Cruce volver a la cima.
El Negro venció en casa a Argentino 74 a 65, a Náutico en el Velasco 79 a 71, 93 a 85 de local a San Martín, perdió el invicto en Venado Tuerto con Olimpia 67 a 60 y viene de vencer a Gimnasia de local 76 a 67.
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Mientras que Central, que armó un equipo con nuevos valores y da pelea de la mano de Gustavo Sandrini, con buenos partidos pese a algunos malos resultados. Venció en el debut de visitante a Gimnasia 54 a 48, perdió 85 a 65 con Olimpia en Venado Tuerto y por 74 a 72 con Argentino en el Cruce, luego superó a Náutico también de local 81 a 78 y su último partido fue el peor, con una abultada derrota en Marcos Juárez ante San Martín por 85 a 51.
La segunda ronda del Torneo Federal
Los partidos que restan a la zona B de la Conferencia Litoral son: Náutico v. Central (22/4), Olimpia v. San Martín (22/4), Gimnasia v. Argentino (25/4), San Martín v. Náutico (25/4), Central v. San Martín (29/4), Argentino v. Náutico (30/4), Temperley v. Olimpia (30/4), Olimpia v. Gimnasia (2/5), Gimnasia v. Temperley (5/5), Náutico v. Olimpia (9/5), San Martín v. Argentino (12/5), Temperley v. Central (13/5), Olimpia v. Argentino (17/5), Central v. Gimnasia (18/5), Argentino v. Temperley (19/5), Temperley v. Náutico (23/5), San Martín v. Temperley (27/5), Central v. Olimpia (29/5), Náutico v. Gimnasia (30/5), Argentino v. Central (30/5).