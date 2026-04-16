Torneo Federal de Básquet: noche estelar en el cruce Alberdi entre Central y Temperley

Central recibe este viernes a Temperley, en un partido importante para ambos en la zona B de la Conferencia Litoral, del Torneo Federal de básquet

El equipo de Sandrini, ante un duro examen. Central ante Temperley, por el Torneo Federal de básquet.

El Torneo Federal de básquet va entrando en la mitad de la competencia en la zona B de la Conferencia Litoral, y por lo tanto todos empiezan a jugarse mucho para poder definir mejor sus chances para los playoffs. Eso estará en juego en el Cruce Alberdi, cuando Central (2-3) reciba al escolta Temperley (4-1), el viernes a las 21.30.

Luego del triunfo de Olimpia de Venado Tuerto sobre Náutico, la tabla de posiciones está a así: Olimpia 5-1, Temperley 4-1, San Martín de Marcos Juárez 3-3, Argentino de Marcos Juárez 3-3; Gimnasia 2-4, Central 2-3 y Náutico 1-5. Es decir que el partido en el Cruce completa la primera rueda de la zona B del Litoral.

En esta zona, el 1º avanzará directamente a los cuartos de final interzonal con la zona A, mientras que los otros 6 jugarán octavos de final, con ventaja de localía para el mejor ubicado. Después de los cuartos interzonales se avanzará a los cuartos de interconferencia (son 7), para llegar a los dos ascensos a la Liga Argentina.

Temperley, por ahora el mejor

Entre los cuatro representantes de la Asociación Rosarina en el Federal, Temperley es el de mejor rendimiento con Mariano Junco al mando y buscará en el Cruce volver a la cima.

El Negro venció en casa a Argentino 74 a 65, a Náutico en el Velasco 79 a 71, 93 a 85 de local a San Martín, perdió el invicto en Venado Tuerto con Olimpia 67 a 60 y viene de vencer a Gimnasia de local 76 a 67.

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Mientras que Central, que armó un equipo con nuevos valores y da pelea de la mano de Gustavo Sandrini, con buenos partidos pese a algunos malos resultados. Venció en el debut de visitante a Gimnasia 54 a 48, perdió 85 a 65 con Olimpia en Venado Tuerto y por 74 a 72 con Argentino en el Cruce, luego superó a Náutico también de local 81 a 78 y su último partido fue el peor, con una abultada derrota en Marcos Juárez ante San Martín por 85 a 51.

La segunda ronda del Torneo Federal

Los partidos que restan a la zona B de la Conferencia Litoral son: Náutico v. Central (22/4), Olimpia v. San Martín (22/4), Gimnasia v. Argentino (25/4), San Martín v. Náutico (25/4), Central v. San Martín (29/4), Argentino v. Náutico (30/4), Temperley v. Olimpia (30/4), Olimpia v. Gimnasia (2/5), Gimnasia v. Temperley (5/5), Náutico v. Olimpia (9/5), San Martín v. Argentino (12/5), Temperley v. Central (13/5), Olimpia v. Argentino (17/5), Central v. Gimnasia (18/5), Argentino v. Temperley (19/5), Temperley v. Náutico (23/5), San Martín v. Temperley (27/5), Central v. Olimpia (29/5), Náutico v. Gimnasia (30/5), Argentino v. Central (30/5).