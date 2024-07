El ex Nacional 1 cumple 150 años, la primera escuela secundaria pública de Rosario

Historias académicas, fotografías y legislación educativa son algunos de los tesoros que conserva el edificio del ex Nacional 1.

Este martes 16 de julio, el ex Colegio Nacional 1 "Domingo Faustino Sarmiento" de Rosario cumple 150 años de vida . Se trata de la primera secundaria pública de la ciudad y por sus aulas pasaron destacadas figuras de la política nacional, como Lisandro de la Torre, Marcelo T. de Alvear y Julio Vanzo, entre otros. Por el receso de invierno, los festejos serán en septiembre , en coincidencia con el Día del Profesor.

"El día que entré por primera vez a la escuela sentí una emoción increíble porque el edificio es imponente, como si entraras a un mausoleo o a una catedral", dijo a La Capital Carlos Ninaus, ex alumno de la escuela y desde agosto pasado director del ex Nacional 1.

Una cita con la historia del ex Nacional 1

Egresado de la promoción 86, Ninaus contó que actualmente la centenaria escuela de barrio Martin tiene una matrícula de unos 920 alumnos divididos en tres turnos: mañana, tarde y vespertino; con un plantel de unos 190 agentes, entre docentes, no docentes y secretarios. Las terminalidades son ciencias sociales; naturales; económicas y administración.

"En estos 150 ciclos lectivos muchas camadas de rosarinos han pasado por esta escuela, donde se inició la educación pública secundaria de Rosario", agregó el directivo. Por los pasillos color sepia de la histórica escuela están colgados los cuadros de quienes fueron sus directivos en estos 150 años de vida.

78532979.jpg Los pasillos lucen los retratos de las autoridades que pasaron por la escuela. Celina Mutti Lovera

Un discurso a las madres

En "Historia de Rosario", Juan Álvarez recuerda que hasta 1874 existía en Rosario un solo colegio secundario, el Santa Rosa (Entre Ríos y Ricardone). Por aquellos años el presidente era Domingo Faustino Sarmiento y se fundaban colegios nacionales en todo el país, pero por diferencias políticas la ciudad no fue inicialmente incluida por el sanjuanino.

La historia cuenta que el Nacional 1 no tenía terreno, por lo que debieron desmontar un espacio de barranca ubicado en la actual zona de 9 de julio y Necochea. Recién en 1870 se colocó la piedra fundamental de lo que iba a ser el colegio. El director de la escuela destacó que para que esto se concrete fue clave el impulso de Nicolás Avellaneda (entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública nacional) y de Enrique Corona Martínez, quien sería el primer rector de la institución. Ninaus recordó que cuando se colocó la piedra fundamental, Avellaneda dio un discurso donde se dirigió a las madres de Rosario, diciéndoles que ya no iban a tener que sufrir porque su pequeño se iba a Buenos Aires. En efecto, de acuerdo a los Anales de la Educación Común, Avellaneda dijo en ese acto: "Hay muchas madres que en este momento duermen tranquilas, sin apercibirse de que está ya próximo un día en que sentirán que se les arranca el corazón del pecho, porque su hijo se ausenta a lugares lejanos, para buscar la educación que no puede recibir en su ciudad nativa".

nacional1.jpg El Nacional 1, histórico edificio de barrio Martin. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Figuras destacadas

Pero las obras se demoraron y una comisión local integrada por vecinos de la ciudad decidió iniciar la construcción con fondos públicos y privados. Así fue que la escuela comenzó a dictar clases el 16 de julio de 1874, en un casona construida sobre ese terreno. El edificio actual se inauguró en 1937, reutilizando en parte materiales de la vieja casona. En 1993 el colegio cambió su nombre por el de Escuela de Enseñanza Media Nº 430 "Domingo Faustino Sarmiento".

Por las aulas del ex Nacional 1 de Rosario pasaron figuras como Eudoro Rueda, Lisandro de la Torre, Enzo Bodabehere, Joaquín Castellanos, Enrique Rivarola, Amadeo Sabattini, Elpidio González, Marcelo T. de Alvear, David Peña, Antonio Berni y Julio Vanzo, entre tantos otros. Del colegio es egresada también Francisca Montaut, quien sería la primera mujer en recibir el título de médica en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario.

En aquel recordado discurso de la colocación de la piedra fundamental, Nicolás Avellaneda dijo que "la fundación de un colegio es el hecho que mejor designa aquellas preocupaciones que se adelantan en mucho sobre el día presente, porque un colegio es erigido por los adultos para los niños, y por la generación actual para las generaciones futuras".