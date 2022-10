El Colegio Nacional 1 de Rosario recuerda a sus ex alumnos Marcelo de Alvear y Elpidio González

Al cumplirse 100 años del gobierno radical (1922-1928) del presidente Marcelo Torcuato de Alvear y de su vicepresidente rosarino Elpidio González, se realizarán unas jornadas para recordar a ambos dirigentes, que además coincidieron como alumnos del ex Colegio Nacional 1 Domingo Faustino Sarmiento . Las mismas serán el el jueves 6 y el miércoles 12 del corriente mes en la sede del mencionado establecimiento educativo, en calle 9 de Julio 80.

Las "Jornadas 100 Años del Gobierno de Marcelo T. De Alvear y Elpidio González. Una huella por Rosario", organizadas por el ex Colegios Nacional 1 Domingo Faustino Sarmiento, comenzarán el jueves 6, a las 18, con un conversatorio en los salones del mismo establecimiento con la participación de Sandra Novarece, ex directora del Colegio Nacional 1; Ana Virginia Persello, profesora de historia de la Facultad de Humanidades y Artes, y Martín Quiroz, autor del libro Elpidio, el mismo será coordinado por Oscar Martínez, de la comisión 150 Aniversario ex Nacional.