Regional del Litoral: Gimnasia le ganó a Jockey con una tremenda remontada

El hooker Juan De Torres fue el autor de uno de los tries de Gimnasia en el clásico del Regional del Litoral ante Jockey Club.

Hay partidos que para algunos equipo son especiales. Por ejemplo, Gimnasia ante el Jockey Club. Y en las Cuatro Hectáreas el conjunto mens sana se impuso 23-18 (4-1) y volvió a quedarse con el triunfo, tal como lo hizo en el partido de ida del Regional del Litoral , por lo que el verdiblanco no tuvo revancha.

El partido no le resultó fácil a Gimnasia , pero el mayor atributo que tuvo este sábado el equipo del parque Independencia fue no darse nunca por vencido. De hecho, logró la victoria tras una tremenda remontada en el complemento, parafraseando el dicho hípico que dice “caballo que alcanza ganar quiere”, como si fuera una paradoja.

Los tries mens sanas fueron señalados por Tomás Speziali, Juan De Torres y Jerónimo Alonso , mientras que Teo Castiglioni sumó 8 puntos producto de dos penales y una conversión.

En el Grantfield, en tanto, jugaron Old Resian y Estudiantes. Si bien no lo hizo con la misma holgura que en la 4ª fecha, el albinegro del parque Urquiza se quedó con la victoria al imponerse 36-28. Al igual que Jockey, Old Resian se quedó sin revancha.

Los que si la tuvieron fueron los equipos de la capital provincial. Santa Fe Rugby se impuso a Duendes 25-19 mientras que Crai hizo lo propio con Paraná Rowing por 40-22, afianzándose en el primer lugar de la tabla de posiciones. En la ida habían ganado el verdinegro 19-14 y el remero 17-8. Universitario, en tanto, tuvo fecha libre.