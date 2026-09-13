El ex primer ministro británico Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones

El exmandatario viajaba en un tren diplomático a dos kilómetros de la frontera entre Ucrania y Polonia cuando ocurrió el ataque

El ex primer ministro británico Boris Johnson resultó ileso luego de que un dron ruso atacara un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia, poco después de que el exmandatario pasara por el lugar en un convoy diplomático junto a otros dirigentes europeos.

Johnson regresaba de una conferencia en Kiev cuando un dron impactó contra una locomotora en la estación de Yahodyn, en la región de Volinia, por la que había pasado minutos antes el político británico a bordo de otro tren.

El convoy diplomático en el que viajaba Johnson (junto al consejero de seguridad nacional del Reino Unido, Jonathan Powell, el ex primer ministro sueco Carl Bildt y otros políticos) recibió una alerta por la presencia de drones y activó un protocolo de seguridad, y finalmente pudo continuar su viaje a Polonia sin problemas.

El tren alcanzado en el ataque circulaba a unos dos kilómetros del límite con Polonia. No se registraron víctimas entre los pasajeros.

El propio Bildt difundió imágenes del ataque y destacó que los pasajeros del tren alcanzado fueron evacuados antes del impacto, sin que se registraran heridos.

La compañía ferroviaria estatal ucraniana Ukrzaliznytsia señaló que existía la posibilidad de que el tren diplomático hubiera sido el objetivo del ataque y explicó que su salida se había adelantado por razones de seguridad.

La empresa indicó que los horarios de los servicios son modificados constantemente debido a la amenaza de ataques rusos contra la infraestructura ferroviaria.

Johnson calificó el ataque como un episodio "insensato" contra la infraestructura ferroviaria civil de Ucrania.