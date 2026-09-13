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Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en la zona sur

Nahuel Meza recibió esa pena por el crimen de Elías "Barba" Vázquez, quien se estrelló contra un poste al escapar de ladrones que lo acorralaron a fines de 2023

13 de septiembre 2026 · 18:41hs
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El lugar donde cayó el motociclista Elías Vasquez tras impactar contra una columna en Batlle y Ordóñez al 2500..

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Un reclamo de amigos y familiares de Elías Vásquez en la plaza de Puente Gallego para pedir justicia. Dos años después fue condenado un acusado.

Un reclamo de amigos y familiares de Elías Vásquez en la plaza de Puente Gallego para pedir justicia. Dos años después fue condenado un acusado.

El funcionamiento de una economía delictiva ligada al robo de motos quedó expuesto en el juicio que cerró este viernes contra el acusado de provocar la muerte de Elías “Barba” Vázquez, quien se estrelló contra un poste de la zona sur cuando intentó escapar de ladrones en diciembre de 2023. Nahuel José Meza, el acusado, de 33 años, fue condenado a 18 años de prisión como uno de los asaltantes que acorraló a la víctima desde otra moto y por un robo con una mecánica idéntica cometido horas después.

Ese fue el veredicto del juez Ariel Cattaneo en el debate contra Meza, iniciado la semana pasada en el Centro de Justicia Penal. Tal como solicitaba la fiscal Paula Barros, el magistrado aplicó 18 años de prisión para el acusado como coautor de los delitos de homicidio en ocasión de robo y robo calificado por el uso de arma, además de encontrarlo autor de un encubrimiento. Los hechos expuestos en el juicio dieron cuenta de una serie de sucesos entrelazados por el robo violento de motos en modalidad grupal y con uso de arma, en distintas partes de la ciudad.

>>Leer más: Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Emboscada en zona sur

El homicidio de Elías Vázquez ocurrió el 7 de diciembre de 2023, diez minutos antes de la medianoche. El joven regresaba a su casa luego de haber ido hasta un cajero automático en su moto, una Yamaha FZ cuando dos personas a bordo de otra moto se le pusieron a la par a la altura de Batlle y Ordóñez al 2500. Se acercaron y comenzaron a tocarle bocina para que detuviera la marcha.

Al advertir la situación de robo, Elías aceleró e intentó escapar, pero perdió el control de la moto y se estrelló contra una columna de madera del alumbrado público. El golpe de la cabeza contra una superficie filosa le provocó la muerte. “Mi hija justo llegaba de trabajar, abrió el ventiluz y vio cómo los que lo perseguían le sacaban la moto y le gritaban que se levantara. Después bajaron la moto a la calle y la patearon hasta que arrancó”, comentó un vecino a este diario sobre el mortal asalto.

>>Leer más: Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Meza fue condenado como quien manejaba la moto en la que iba el dúo de ladrones, una KTM Duke de 200 centímetros cúbicos que había sido robada dos semanas antes con el mismo método. Con Elías ya en el piso, su acompañante —aún no identificado— se llevó la Yamaha de la víctima y ambos escaparon por la avenida con dirección a bulevar Oroño.

Arresto, fuga y recaptura

Meza fue detenido a las tres horas, minutos después de otro asalto cometido en la zona sur por el que también fue condenado. Ocurrió a las 3.30 en Oroño y Uriburu, donde tres personas abordaron a un hombre que iba en una Honda Falcon bordó. Uno de los asaltantes exhibió un arma y realizó varios disparos al aire. La víctima, rozada por una bala, entregó el vehículo y el grupo logró escapar con la moto robada.

Tras el alerta a la policía, efectivos del Comando Radioeléctrico apresaron a Meza minutos más tarde cuando iba en otra moto por el pasaje 507 al 1700. El joven no resistió la voz de alto. Cuando los policías consultaron sobre los guarismos de la Honda XR en la que circulaba resultó que tenía pedido de secuestro activo desde el 19 de noviembre de ese año, por lo que fue alojado en la seccional 21ª, de Arijón al 2300. Días después estuvo entre los 25 detenidos que se fugaron del penal tras violentar una puerta trasera el 21 de diciembre de 2023. A los dos fue recapturado en el pasaje 528 al 6300, en la zona sur, y está preso desde entonces.

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