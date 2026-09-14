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Cayó preso tras robar una guirnalda de luces de un restobar en República de la Sexta

El ladrón fue apresado en la zona de Pasco y Necochea tras apoderarse de unos adornos lumínicos del local ubicado a unos cien metros de allí

14 de septiembre 2026 · 08:17hs
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El ladrón detenido tras robar guirnaldas de luces de un restobar en República de la Sexta

Foto: Policía de Santa Fe.

El ladrón detenido tras robar guirnaldas de luces de un restobar en República de la Sexta

Un hombre de 37 años fue detenido este lunes a la madrugada tras robar una guirnalda completa de luces de un restobar ubicado en barrio República de la Sexta, a pocos metros de la Iglesia Nuestra Señora del Pilar.

Fuentes policiales señalaron que todo sucedió alrededor de las 3. Personal de la Brigada de Orden Urbano que cumplía tareas de rutina en ese sector de la ciudad, detectó a un hombre por calle Pasco que tenía en su poder una guirnaldas de focos.

Según la versión oficial, al advertir la llegada de la policía el sujeto comenzó a correr en dirección al este, pero fue alcanzado en inmediaciones de Pasco y Necochea.

>> Leer más: Insólito robo en un restobar ubicado en la sede de Gobernación

Posteriormente, los efectivos constataron que los elementos habían sido sustraídos del bar “La Bicicletería”, ubicado en Pasco y Colón. El ladrón, identificado como Jonathan M., de 37 años, quedó detenido imputado de robo.

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