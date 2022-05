Lo matan a balazos en una emboscada cuando salía de su casa en su moto

Un joven de 29 años fue asesinado ayer a la madrugada cuando salía de su casa de barrio Ludueña, en la zona nororeste de la ciudad. Según la información preliminar el muchacho —identificado como Brian Fernando Lucio— fue sorprendido por dos hombres que se movían en un vehículo —una versión indica que era una moto, otra que se trataba de un auto gris— desde el cual le dispararon varias veces para luego darse a la fuga. La víctima fue trasladada por familiares en un rodado particular hasta el Hospital Centenario, donde falleció como consecuencia de las heridas sufridas. Hasta anoche no se imponía un móvil concreto entre los pesquisas quienes no descartaban ninguna hipótesis de investigación.