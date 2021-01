“Yo tenía el sueño de hacer animaciones pero me parecía una locura porque incluso el creador de «Las chicas superpoderosas», mi dibujo favorito de la vida, era un hombre y yo me preguntaba por qué no era una mujer”, dijo Oly, creadora del cómic digital que comenzó en 2016 con posteos autogestivos en Facebook e Instagram mostrando lo que generalmente nadie quiere exponer: el fracaso.