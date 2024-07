La contundencia de Francia hizo pisar en falso a Los Pumas

El capitán muestra el camino. Tras una jugada preparada, Julián Montoya apoyó el primer try argentino en la era Contepomi.

El partido, que marcó el debut de Felipe Contepomi al frente del equipo argentino, se jugó ante 36.000 espectadores y los galos fueron justos ganadores con tries de Baptiste Serin, Antoine Frisch y Théo Attissogbé, 2 goles y 2 penales de Antoine Hamstoy y un penal de Melvin Jaminet. Para Los Pumas hubo tries de Julián Montoya y Matías Orlando y un penal de Santiago Carreras. Bautista Pedemonte y Franco Molina, en tanto, tuvieron su primera aparición con la camiseta de Los Pumas.

Recién a los 22’ Antoine Hastoy logró romper la paridad con un penal, pero de inmediato Los Pumas igualaron con una anotación de Santiago Carreras por la misma vía. A partir de allí el seleccionado nacional empezó a avanzar en el terreno y llegó hasta el in-goal francés. Delguy ingresó de costado a la última línea gala, pero finalmente no apoyó. El TMO revisó la jugada buscando try o tackle alto contra el jugador argentino pero como no encontró nada todo siguió igual.