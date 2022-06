La Capital llega hoy a las 55 mil ediciones impresas informando a sus lectores

Su creación corresponde al mismo período que otros diarios históricos del mundo como The New York Times, La Stampa y The Financial Times, entre otros. A lo largo de más de un siglo y medio, ha reflejado buena parte del devenir de los rosarinos, ya que la ciudad había sido declarada como tal apenas doce años antes de que La Capital ganara la calle. Hoy es uno de los diarios más importantes del interior del país y ostenta el título de Decano de la Prensa Argentina por ser el periódico más antiguo con continuidad en todo el territorio nacional.

Lagos, tipógrafo, periodista y diputado nacional, supo imponerle una impronta de avanzada a su publicación, que a lo largo de su historia se ha mantenido a la vanguardia en materia de contenidos y medios de producción informativa de los sucesos que impactan en la vida cotidiana de los vecinos. Su premisa siempre fue tener un diario que exponga y luche por los intereses de los rosarinos.

Se cumplen entonces 55 mil oportunidades en las que La Capital estuvo en la calle reflejando los hechos de la ciudad y los acontecimientos más importantes de la provincia y del país. Este hito honra a quienes desde los distintos estamentos de la institución trabajan cada día para acercar a los lectores los diferentes aspectos de una realidad cotidiana compleja, que abarca el impacto directo que tienen en los vecinos las políticas estatales y su interacción con los ejes de la producción y el comercio.

Se trata de un periódico que es parte de la idiosincrasia del rosarino, desde que la noticia se genera, se produce y edita en la Redacción con sus periodistas y fotógrafos, hasta que llega a los lectores. En el medio, los trabajadores gráficos, administrativos y canillitas hacen su labor indispensable.

Por su páginas pasan los principales acontecimientos del día, las crónicas policiales más impactantes, los asuntos relacionados con la ciudad y los generados en los ámbitos provinciales y nacionales. En el Decano tienen especial despliegue las noticias deportivas generadas por los dos grandes equipos de fútbol de Rosario: Newell’s y Central.

Además, y acorde con los tiempos que corren, inició una profunda transformación digital que lleva a potenciar su página web y su impronta en las distintas redes sociales con trabajos periodísticos que suman el plus de lo audiovisual y marcan el pulso periodístico de la región.

Un recorrido por la historia de este diario permite tener una idea de la conformación de la ciudad y la región, de su progreso, de su extraordinaria proyección económica y social a comienzos del siglo XX, en la que La Capital, muchas veces, ofició de impulsora en el constante afán de lograr junto con las llamadas fuerzas vivas una urbe moderna, dinámica, productora de bienes y servicios.

A lo largo de su existencia, el diario publicó noticias que afectaron la vida de los vecinos, como la inauguración del telégrafo, de las líneas telefónicas, del tranway, del Colegio Nacional y tantos otros adelantos de la modernidad, todo en medio de los escarceos políticos y militares de la incipiente República, en la que no faltaron revoluciones y golpes y de la profunda transformación que impuso en la ciudad la llegada de decenas de miles de inmigrantes.

El Decano ha reflejado el crecimiento de la ciudad, relatando momentos difíciles, tristes y también historias de logros, de alegrías y conquistas. Pero también las quejas y los dramas de los rosarinos, sus urgencias y sus carnavales, sus paseos por plazas y parques, la moda, los usos y costumbres y sus controversias y anhelos, esos que trascendían los distintos estamentos sociales.

Entre los hitos que resultaron históricos y que oficiaron de resorte para la participación ciudadana se cuentan la primera marcha por el Día Internacional de los Trabajadores, las visitas presidenciales por las inauguraciones de grandes obras públicas o en vísperas de comicios provinciales y nacionales, las movilizaciones por la Semana Trágica, las celebraciones por el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Rosariazo, los efectos dramáticos de la Dictadura cívico militar en la ciudad, o la explosión de gas en el edificio de Salta 2141.

Por eso, al cumplir sus 150 años en 2017, La Capital recibió una larga cadena de reconocimientos de diferentes instituciones protagonistas de la vida pública, entre los que se cuentan una declaración del Concejo Municipal como “institución distinguida” de la ciudad, y otra de la Municipalidad de Rosario. También fue reconocido en la Legislatura provincial y en el Congreso de la Nación con la distinción “Domingo Faustino Sarmiento”.