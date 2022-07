Huyó desnudo por los techos y días después cayó preso en un ómnibus en Corrientes

Hernán C. era buscado por el doble crimen Brian Molina y Dylan Valenti. La fiscalía descubrió que planeaba viajar con su novia y Gendarmería lo detuvo a bordo de un colectivo

Hernán Ismael C. fue apresado el jueves por Gendarmería en la provincia de Corrientes

Un prófugo del doble crimen de Brian Molina y Dylan Valenti, ejecutados en octubre pasado en una zona semirrural en el límite entre Rosario y Pérez, fue detenido por Gendarmería a bordo de un ómnibus con destino a una ciudad correntina. Se trata de Hernán Ismael C., quien había logrado escapar de un procedimiento en su casa luego del cual se estableció que tenía pensado viajar a esa zona.

Así, Hernán C. se convertirá en el séptimo imputado por ese doble crimen cometido en vengaza por un asesinato perpetrado la noche anterior, hecho por el cual hay seis personas con prisión preventiva: Jorge Andrés “Chivo” C., su pareja Denise Amancay C., Sebastián “Narigón” R., Alexis Z. y Armando Alfredo M. A ellos se suma Alan Emanuel S., acusado en abril de “encubrimiento agravado por resultar de un delito especialmente grave” luego de hallarse en su poder el celular de una de las víctimas.

Venganza

El doble crimen de Valenti y Molina fue una venganza por el crimen de Julián “Inválido” Zanier, asesinado la madrugada del pasado 30 de septiembre en una casa de Nuevo Alberdi donde un grupo comando irrumpió y lo ejecutó de 32 balazos. Quince horas después, en el cruce de Uriburu y Las Palmeras, aparecieron Valenti, de 18 años, y Molina, de 22.

Desde el primer momento los investigadores presumieron que ambos hechos estaban conectados. Y ciertos indicios que se constataron con el hallazgo del celular robado a Molina condujeron a la detención, el 28 de abril, del Chivo C., un familiar de Zanier a quien le atribuyen haber urdido la venganza. Horas después de ese crimen el Chivo y su banda salieron a buscar a Valenti convencidos de que el pibe de 18 años que vendía drogas para una banda rival había marcado la casa donde ejecutaron al Inválido.

Dylan fue ubicado la noche del 30 de septiembre pasado y llevado por la fuerza hasta el lugar semirrural donde lo ejecutaron junto con Molina, un amigo totalmente ajeno a ese conflicto. Llegados a la escena el doble crimen en el Volkswagen Suran de Molina —escoltados por otro auto y una moto— los asesinos obligaron a los jóvenes a bajar del vehículo y los mataron sin dilaciones. Brian recibió un balazo en el pecho y dos en la cabeza, y Dylan dos en el pecho, uno en la cara y el cuarto en la cabeza. Junto a sus cuerpos dejaron un cartel que decía “con la mafia no se jode” y antes de huir les sustrajeron sus respectivos celulares como parte de un botín que contribuyó a que fueran detenidos y vinculados con el hecho.

Planes

Luego de las detenciones y respectivas imputaciones del Chivo y sus allegados quedaba prófugo Hernán Ismael C. Días atrás Ferlazzo pidió un allanamiento pero el sospechoso pudo escabullirse desnudo por los techos. Sin embargo la requisa arrojó otras pistas sobre los planes del sospechoso, que tomaron forma cuando su novia compró pasajes para Corrientes.

Los pesquisas presumieron que el hombre podría irse con ella y así la fiscalía pidió colaboración a Gendarmería para interceptarlo, con el dato de que había dos o tres ciudades por donde podría pasar. Así, en uno de esos puntos, los gendarmes de la patrulla fija “Cuay Grande” emplazados en el kilómetro 669 de la ruta nacional Nº 14 interceptaron la tarde del jueves el paso de un colectivo de larga distancia con destino a la ciudad correntina de La Cruz donde podría estar el prófugo.

Entre los pasajeros estaba Hernán C., quien se había registrado con el DNI de un hermano para subir al vehículo, algo que estaba previsto ya que su documento había sido secuestrado por Ferlazzo en el último allanamiento.

Sin embargo, según deslizaron fuentes allegadas a la detención, el hombre fue reconocido por una serie de tatuajes y fue demorado hasta que se corroboró que se trataba de la misma persona buscada en Rosario.