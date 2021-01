Gerard Butler, al frente de un filme "catártico" para "tiempos desafiantes"

El Día del fin del Mundo - Tráiler Oficial (Sub Español)

¿Qué diferencia a esta película de otras sobre catástrofes planetarias?

Hubo algo auténtico y visceral que nunca antes había visto en una película de catástrofes. En otros filmes de este tipo elegís entre qué cuánto hay que preocuparse por los monstruos, cuánto tiempo dedicás a los efectos o en proteger al presidente de Estados Unidos... pero en este caso se trataba de cuán profundo se verían afectados los personajes. Eso fue lo que me encantó. Uno ve a través de los ojos de esta familia, su lucha por sobrevivir y lo que deviene de su amor. Se ven las diferentes formas en las que cada persona actúa al sentir miedo, pánico y confusión, y también, quiénes son los que se convierten en héroes y en cobardes.

Qué le gusta de su personaje, John Garrity?

La astucia de su personalidad. No es una estrella en acción, sino simplemente un hombre que intenta hacer lo mejor que puede para poder estar presente para su hijo y volver a estar junto con su esposa. No ha hecho particularmente un estupendo trabajo en ese sentido, y creo que eso es algo de lo que se va dando cuenta a medida que la historia avanza. Cuando el momento llega, es un hombre fuerte y saca la necesidad que tiene de proteger a su familia y usa todo lo que tiene en su poder para mantenerlos a salvo, incluso cuando parece que tiene una oportunidad en un millón de superar la situación.

butler1.jpg Morena Baccarin, Gerard Butler y Roger Dale Floyd.

La familia atraviesa muchas dificultades. ¿Tiene algún momento para destacar?

Hubo muchas escenas poderosas y devastadoras mientras las filmamos. Quedó en mi memoria aquella en la que nos damos cuenta de que el cometa va a ser mucho más dañino de lo que creíamos. Una fiesta en nuestra casa se convierte en una despedida de amigos y familiares en dos segundos. Nuestra familia se entera de que nosotros podremos sobrevivir, pero ellos no. Y mientras nos estamos yendo, nuestro vecino nos ruega para que nos llevemos a su hijo. Fue muy movilizante.

¿Cómo le fue en sus roles de productor y protagonista al mismo tiempo?

La primera vez que produje una película fue con “Un ciudadano ejemplar”. Ahora estaba en mi tarea de productor, en las escenas iniciales, y vinieron a decirme: “Gerry, sacate el cartel de productor, ahora tenés que actuar”. Sinceramente, si bien aquella terminó siendo mi escena favorita de la película, fue un día difícil. Con el tiempo aprendí a hacer ambas cosas. Siento que el hecho de producir te da un mayor entendimiento de la historia que estás contando, dejás de ser egoísta pensando simplemente desde el punto de vista de tu personaje y comenzás a ver el relato en su totalidad.

butler2.jpg

¿Hubo grandes cambios del guión a la película?

Hicimos algunos ajustes una vez que Ric (el director Ric Roman Waugh) entró al proyecto. Amo sus ideas sobre cómo hacer el filme más emocional y llegar a la profundidad de los personajes de esta familia. Lo que siempre hacemos es leer el guión y debatir cuáles son los temas profundos que más resuenan con los que podemos jugar.

”El día del fin del mundo” muestra tanto el lado oscuro y el amable de lo que una catástrofe puede generar en las personas...

Eso es un punto muy bueno. No se refiere únicamente a que las personas son horribles y que sus intenciones son simplemente buenas o malas; es una mezcla. Todos los días podemos cruzarnos con personas que gruñen y se quejan sin razón, pero luego nos cruzamos con alguien que nos regala una sonrisa sin tener motivo alguno. Así es la vida, y eso es la película. La audiencia puede entender a cada personaje: ¿quién quiere salvarse únicamente a sí mismo? ¿quién tiene la intención de salvar sólo a su familia? y ¿quién está allí para salvar el mundo? Y te lleva a pensar: ¿yo haría eso? ¿Mi espíritu sería tan generoso?

butler.jpg

El filme llega en un momento preciso para los tiempos que estamos viviendo...

Estos son, obviamente, tiempos desafiantes e inusuales a los que aún estamos tratando de acostumbrarnos. Considero que cualquier conclusión a la que se llegue relacionando esta película y lo que está ocurriendo serán todas increíblemente positivas y catárticas en un modo tal que nunca hubiéramos pensado que el filme podría ayudar. Uno se da cuenta de que, no importa lo qué suceda, siempre prevaleceremos, lo atravesaremos.

¿Qué influencia sus decisiones actorales?

Creo que muchas cosas han sucedido en los últimos dos o tres años. Algunas son de índole personal y otras externas que hacen que reflexiones acerca de qué es lo que estás haciendo con tu tiempo en esta vida. Me siento afortunado de haber trabajado muy duro, lo que me ha permitido revaluar y poder decir: No quiero trabajar simplemente porque sí, sino que siempre creo en los proyectos de los que haga parte. Considero que deben ser significativos para mí y sentir que también lo serán para el público. Quizás la mejor manera de decirlo sea que con el tiempo he crecido en todas mis películas. Mi idea no es dejar las películas de acción, sino llevarlas a un nivel más elevado, a lograr una experiencia con estilo.