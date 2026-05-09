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Regional del Litoral de rugby: Duendes fue superior a GER y bajó al puntero sin problemas

Por la 5ª fecha del Regional del Litoral de rugby, el verdinegro se impuso con autoridad por 27-6. Old Resian logró su primer triunfo en el torneo

9 de mayo 2026 · 18:55hs
El capitán Martín Pellegrino encara la defensa mens sana. Duendes fue el dueño absoluto del partido y comanda ahora el Regional del Litoral.

El capitán Martín Pellegrino encara la defensa mens sana. Duendes fue el dueño absoluto del partido y comanda ahora el Regional del Litoral.

La 5ª fecha del Top 10 del Regional del Litoral, donde está en juego la Copa Banco Macro, cruzó una vez más a dos grandes del rugby de Rosario, GER y Duendes, los dos equipos que antes de que se jugara la fecha encabezaban la tabla de posiciones, el mens sana con 15 puntos seguido por el verdinegro con 14.

Duendes necesitaba urgente recuperarse del golpe que recibió ante Santa Fe Rugby en su propia cancha y encontró en GER una buena manera de hacerlo. Aprovechó un duelo con mucha historia y siempre vibrante para imponerse 27-6 y bajar al puntero.

Como cada vez que se enfrentan, se esperaba más gente, pero el frío esta vez ganó la pulseada (encima fue televisado) y las tribunas no lucieron como el clásico se merecía. En ese contexto, en la cancha ubicada en el óvalo del Hipódromo Rosario donde los mens sanas hicieron de local, el verdinegro sorteó un escollo importante, en un partido en el que no arrancó bien pero supo resolverlo en base a solvencia, una defensa prolija, paciencia y oportunismo para definir.

Con un penal de Teo Castiglioni, GER abrió la cuenta, cosa que en lugar de amilanar a Duendes lo despertó. El primer tiempo fue bastante aburrido, sobresaltado con los tries de Santiago Cáceres y Valentín Larrazabal, convertidos por Giuliano Francescángeli, con los que el verdinegro se fue al descanso 14-6 arriba, gracias a un segundo penal de Castiglioni.

>>Leer más: Regional del Litoral - Copa Banco Macro: era de Duendes, pero se lo llevó Santa Fe Rugby

Duendes impuso autoridad en el hipódromo

Antes de que termine el primer tiempo Federico Rodríguez vio la tarjeta amarilla, por lo que Duendes arrancó el complemento en inferioridad numérica. Sin embargo no se notó. Duendes siguió sumando como si nada, controlando el partido, ante un rival que brindó poco y nunca lo puso en peligro. Con un penal de Francescángeli estiró la cuenta y casi a renglón seguido vino el try del Turbo Marcos Simioni, que terminó de inclinar la balanza. El 24-6 ya era para los mens sanas inalcanzable.

Un par de amarillas, una por bando, habló más del ímpetu que del juego, mientras las acciones de peligro brillaban por su ausencia. En ese panorama, un nuevo penal del apertura verdinegro puso el marcador 27-6 en favor de su equipo, que en el tramo final fue en busca del punto bonus que finalmente no pudo concretar porque le faltó tiempo. Igualmente con la victoria en el bolso, el equipo del Fantasma se fue más que satisfecho: con una actitud diferente había pagado una deuda interna.

Fue un rugby muy parejo

La 5ª fecha del Top 10 regaló duelos muy parejos y con marcadores ajustados que se definieron sobre el epílogo de cada encuentro. Universitario casi da la nota en Paraná, pero Estudiantes reaccionó a tiempo y en tiempo cumplido pudo llevarse el encuentro por 26-24. Algo similar ocurrió con Jockey Club Rosario, que se imponía a Santa Fe Rugby en Sauce Viejo por 15-13 en el final y terminó sucumbiendo 16-15.

>>Leer más: Rugby: Duendes despachó a Old Resian en Las Delicias con una lluvia de tries

Crai, en tanto, le ganó a Rowing 38-19, sumando un punto bonus que le permitió escalar al primer lugar de la tabla.

Finalmente, en el Grantfield, Old Resian ganó su primer partido en el torneo al imponerse a Jockey Club Venado Tuerto por 17-14.

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