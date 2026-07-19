Agro, energía y petróleo liquidarán en 2026 más de u$s 57 mil millones Los ingresos por estos tres sectores superarán el récord de 2022. Se rompe el patrón histórico de estacionalidad 19 de julio 2026 · 06:15hs

Gentileza: YPF Vaca Muerta. Las exportaciones de combustibles llegarían a u$s 14.400 millones.

La liquidación de divisas del agro, minería y energía sumaría u$s 57.168 millones en 2026, según una proyección realizada por la Bolsa de Comercio de Rosario. De confirmarse, el registro superaría el máximo histórico de la serie, alcanzado en 2022 con u$s 56.722 millones. En 2025, el ingreso fue de u$s 50.381 millones.

“La consolidación de estos tres complejos permite dimensionar la magnitud del ingreso de divisas comerciales del país y, sobre todo, capturar un cambio de composición que se viene gestando en los últimos años: el peso creciente de la energía de la mano del desarrollo de Vaca Muerta y del salto exportador de ese sector; y de la minería, que complementan y estabilizan un flujo históricamente dominado por el agro y su marcada estacionalidad”, señalaron los economistas de la Dirección de Informaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Nueva estacionalidad Los analistas proyectaron una liquidación de u$s 29.793 millones en el segundo semestre, récord para el período. Y destacaron la ruptura que significan esos números en la estacionalidad histórica del mercado de cambios. “Tradicionalmente, el ingreso de divisas se concentra en la primera mitad del año, al calor de la cosecha gruesa del agro, para luego enfriarse en el último tramo del año”, apuntaron los economistas Tomás Rodríguez Zurro, Guido D’Angelo y Julio Calzada. La incorporación estructural de la energía y la minería, flujos menos dependientes del calendario agrícola, modifica ese comportamiento. “El segundo semestre ya no muestra el enfriamiento típico e incluso superaría al primero”, apuntaron.

Sector por sector En el análisis sector por sector, la Bolsa proyectó una liquidación del agro de u$s 34.897 millones en 2026, según la última actualización mensual. Hasta junio liquidó u$s 15.768 millones, por debajo el mismo período de 2025. La merma responde a factores vinculados a los esquemas de derechos de exportación de 2025.

El aporte minero viene creciendo a paso firme. En 2025 las exportaciones del sector alcanzaron u$s 6.075 millones y para 2026 se proyecta un nuevo récord que podría superar los u$s 9.000 millones. De cumplirse estas previsiones, la minería pasaría de explicar cerca del 7% a más del 10% de las exportaciones argentinas. Este dinamismo ya se refleja en el mercado de cambios: en el primer cuatrimestre de 2026 la minería registró ingresos netos por comercio exterior de bienes por u$s 2.927 millones. La energía es la otra gran protagonista de estos cambios en el mercado de cambios. Las exportaciones de combustibles y energía podrían superar los u$s 14.400 millones en 2026, llevando la balanza energética a un récord por encima de los u$s 12.000 millones. “La puesta en marcha del oleoducto VMOS hacia fin de año apuntala un flujo de divisas creciente y menos estacional”, señaló la Bolsa.