El parque Independencia tendrá policía las 24 horas y un centro de monitoreo

<<Por los robos, piden un plan de seguridad para el parque Independencia

Estos centros de monitoreo descentralizados, también llamados “centros de monitoreo urbano” o “focalizados”, trabajan con cámaras inteligentes de alta definición, distribuidas en la superficie del espacio a monitorear, brindando mayor cercanía y mejor operatividad de las agencias de seguridad y control de los distintos niveles del Estado.

“El parque Independencia es el parque más grande de la ciudad y uno de los más importantes del país. Es un lugar turístico y recreativo que aloja grandes eventos deportivos, culturales y artísticos y donde miles de personas van a pasar el día en familia, hacer ejercicio o disfrutar los juegos y la naturaleza. Precisamos que esté controlado y cuidado las 24 horas todo el año. Este proyecto representa nuestra mirada sobre la seguridad desde lo local” afirmó el autor del proyecto.

El cuarto punto define la creación de un consejo consultivo integrado por instituciones y organizaciones cuyas sedes o actividades principales se encuentren dentro de la zona del parque Independencia. Las opiniones e información vertidas por ese cuerpo "deberán ser tomadas en especial consideración al momento de elaborar el plan".

Prevención del delito

Lo central del proyecto es, según Cavatorta, que apunta a la tecnología y las políticas locales de seguridad y control para la prevención del delito: "Esto tiene dos beneficios: primero bajar costos humanos, dolor, sufrimiento y hasta la vida, pero también en términos económicos en los hospitales, en logística, y activa la rueda atrayendo inversiones, fomentando el turismo de la ciudad y que vengan congresos. En cambio, tener altos índices de violencia, delito y descontrol genera costos adicionales e impide inversiones y que se active la economía de Rosario", explicó.

El segundo punto es que la tecnología para prevenir el delito contribuye con el esclarecimiento de los hechos: "Una cámara de vigilancia acelera los procesos de pruebas para la Justicia, un botón de pánico agiliza el protocolo de persecución del delito. Por citar un caso, el último y más importante, el de Ivana Garcilazo en Ovidio Lagos y Montevideo, el taxista que termina aportando las pruebas principales actuó como una alarma comunitaria móvil. Si hubiera habido cámaras de videovigilancia en esa intersección, se hubieran acelerado los procesos de esclarecimiento del hecho", especuló.

En ese sentido, dijo que "si el taxista no hubiera vencido las recomendaciones de su familia y los miedos propios, y no se hubiera acercado a la Fiscalía, no hubiéramos tenido el sistema probatorio que va a terminar condenando a los autores de este hecho. En definitiva, la tecnología para prevenir el delito y estar cerca del territorio baja costos, activa la economía y aporta pruebas para la Justicia", apuntó.