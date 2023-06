Cómo un video viral se convirtió en sanción a un conductor en Rosario

¿Cómo es que un viral en redes se convierte en una multa y suspensión de licencia a un conductor? Es una novedad que trajo la aparición de la denuncia ciudadana, a partir de la introducción del nuevo Código de Convivencia. Antes, por distintas circunstancias, era mucho más difícil de concretar: si un inspector de tránsito no lo detectaba in fraganti, una infracción peligrosa como esta no recibía ninguna pena.

Por eso la respuesta no puede ser inmediata, sino que debe investigar hasta poder recabar los datos suficientes para validar las actuaciones y que eventualmente llegue a la Justicia de Faltas, que decide si hay o no sanción y de qué tipo.

El recorrido del Honda

En el caso de Catamarca al 1100, una vez que toma conocimiento del hecho determinado al enterarse que está circulando el video en redes, el procurador abre la investigación de oficio. “Este tuit se viralizó a la madrugada y no teníamos más que una imagen que era contundente, pero no decía nada, ya que ni siquiera identificaba la persona que lo subía, que tenía un nombre ficticio”, explicó el procurador Pablo Barbato.

Lo primero que hicieron fue ir al lugar del hecho para identificarlo. Allí se dieron cuenta de que había una cámara de seguridad de un negocio. Se constató que en la zona hay un jardín, una escuela y un hotel, y se fue tocando timbre para ir recabando información con posibles testigos del hecho. Así, se enteraron de la fecha y hora exacta. El video no era del día del hecho, ya que fue subido el 30 de mayo a la madrugada y pudieron constatar que ocurrió el 29 a las 15.24.

En el video que se viralizó se veía la patente que permitió identificar al infractor, pero la prueba más contundente fue la de la cámara de seguridad de un negocio que está a mitad de cuadra. Ese registro muestra que la falta comenzó antes: el Honda blanco baja en contramano por Catamarca, frena porque vienen autos en sentido contrario que no lo dejaban seguir, y se sube a la vereda, yendo por ahí hasta Sarmiento. Un testigo reconoce al conductor como un hombre de entre 50 y 60 años.

Con todas estas pruebas, la Fiscalía remitió las actuaciones a la Justicia de Faltas. “En este caso, teniendo en cuenta la gravedad y la trascendencia que tuvo el hecho, pedimos una sanción ejemplar. Es una conducta temeraria que puso en riesgo la integridad de terceros en un lugar con alta circulación, tanto de peatones como vehículos, a una velocidad imprudente. Si estas acciones quedan impunes se pueden llegar a repetir”, profundizó Barbato.

De este modo, se citó al infractor mediante una cédula para que comparezca ante jueza competente. El hombre se presentó haciendo un relato de defensa que no se ajustaba a lo que efectivamente se pudo comprobar, y finalmente resultó sancionado con una multa de 110 mil pesos y 180 días de inhabilitación para manejar.

Abordaje amplio

“Lo que busca el código es construir herramientas de participación ciudadana para disuadir ciertas conductas por un canal alternativo cuando no ha actuado un agente, y que de este modo puedan ser remitidas al Tribunal de Faltas para su juzgamiento. Nuestra actuación de oficio se complementa con la denuncia ciudadana”, explicó el abogado.

La Fiscalía de Faltas existe desde 2006, pero el procurador es una figura nueva que coordina las acciones y vela por iniciar investigaciones cuando haya conductas que afecten a la ciudadanía. Antes el área solo hacía un control de legalidad, que se sigue haciendo pero además toma un rol más activo.

Las investigaciones se pueden iniciar por un acta que elabora un agente, una denuncia ciudadana, tomar conocimiento de un hecho a partir de labor de oficio (como en este caso), o a través de medios electrónicos como cámaras de videocontrol o radares.

Según Barbaro, esto posibilita “un abordaje más amplio, que permite que hechos como este, que no fueron constatados por un agente, no queden impunes”. Si bien ya ha habido otras sanciones producto de denuncias ciudadanas, esta es la primera que se inicia por un video viral que pudo constatarse. Porque “por más grave que sea el video, se respetan los derechos y garantías: si no hay prueba no hay certeza”, culminó.