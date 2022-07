Britney Spears volvió a cantarle a su público luego de 14 años

Liberada de férrea tutela de su padre, la cantante compartió en Instagram una versión a capella de "Baby One More Time", su primer gran éxito

Britney Spears volvió a cantarle a su público a través de las redes. La intérprete, de 40 años, compartió un par de videos en su Instagram en los que se la puede ver en el lavadero su casa, cantando a capella el que fuera su primer gran éxito, “Baby One More Time”. “Esta soy yo ayer lavando la ropa y poniéndola en orden”, explica la cantante en su publicación llena de emojis. “Hace muchísimo tiempo que no comparto mi voz... quizás demasiado. Y aquí estoy jugando en mi casa con una versión diferente de «Baby»”.