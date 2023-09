Boom: en Rosario se duplicó la cantidad de vinotecas en dos años

Abren once consultorios de cannabis medicinal en centros de salud públicos rosarinos

Obviamente, se trata de un cálculo per cápita: seguramente haya una mayor cantidad nominal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en Rosario es mayor en proporción a la población . "Esto tiene que ver con cómo se vende cada tipo de producto. En Caba tenés vinotecas, restaurantes y una gran cantidad de super chinos que tienen vinos de alta gama. Si vamos a la venta estricta de vinos boutique o de autor, Rosario no tiene supermercados ni restos con esa venta", explicó el también miembro de la Asociación de Sommeliers de Rosario (ARS).

¿A qué se debe el fenómeno? Más allá de que el rosarino es curioso y seguidor de la gastronomía, Mercol sostuvo que hubo un gran aumento del consumo de vino fino durante la cuarentena, y con esto muchos amantes de la bebida encontraron en la venta por redes a domicilio una salida laboral. "Luego de la pandemia, al contar con una cartera de clientes, y poder realizar eventos como catas, degustaciones o reuniones, hicieron el paso a tener un local propiamente dicho para terminar de satisfacer esa demanda del clientes", indicó.

Desde la vinería Bilbao (Balcarce 656), que desembarcó en Rosario hace dos años tras abrir su primera sucursal en 2020 en Venado Tuerto, creen que un factor importante fue la facilidad de acceso que existe actualmente a nuevas marcas y bodegas boutique, que a lo mejor hace 10 o 15 años era casi imposible que llegaran a esta parte del país. "Hoy en día tenés un acceso mucho más directo, ya sea por medio de distribuidoras o directo de las bodegas. Por suerte se aceitó la llegada de ese tipo de mercadería a Rosario", explicó Franco Boyero, encargado del local.

Por otro lado, Boyero lee otra causa que se retroalimenta con la primera, el cambio en la demanda: "El consumidor también empezó a conocer muchísimas etiquetas nuevas, distintas -sin desmerecerlo- al vino comercial o masivo que se pueda encontrar en un supermercado, y nos pide salir un poco de ese estilo de vinos y encontrar algo más, diferente, de bodega boutique, alguna etiqueta rara", especificó.

Nuevas modalidades

Lo cierto es que de la mano de la aparición de nuevas franjas de consumidores como los jóvenes y las mujeres, en la ciudad hay cada vez más propuestas relacionadas al vino. A la multiplicación de vinerías como fenómeno pospandemia, se le suma la aparición de los wine bars(o bares de vino) en la gastronomía, de la mano de la tendencia a los locales especializados y la apuesta al nicho. También se observa una creciente aparición de catas y clubes de vino que convocan un público mucho más variado que el histórico, hombres adultos de 40 años para arriba.

Así lo entiende Virginia Morosini, docente de la ARS y sommelier en el wine bar Corcho: "Hoy en día el mercado ofrece alternativas para todo público, sobre todo para quienes se están iniciando en el consumo de esta bebida tan apasionante como es el vino. Post pandemia hubo un gran cambio en la manera en que consumimos, cada vez hay mas vinotecas, clubes de catas y vinotecas virtuales".

También observa que las ferias de vino, eventos creados para promover las ventas y el consumo de la bebida nacional, "se convierten en una de las actividades preferidas de los amantes del vino que buscan conocer y descubrir nuevas etiquetas", y que hay un incremento en la difusión y la comunicación del vino, desde diferentes ámbitos y vinculada a la pasión de cada uno de los que se acercan al mundo vitivinícola. A su vez, entiende que esa movida comunicacional "también potencia la proliferación de restaurantes más especializados, los wine bar".

Por lo general, los consumidores dan su primer paso por medio de algún amigo o yendo a alguna degustación de la vinoteca más cercana, y luego quieren saber más, profesionalizarse, y hasta verlo como una oportunidad laboral. "Las mujeres tienen un peso propio cada vez mayor en el mundo del vino en Argentina. Si bien el sector estuvo tradicionalmente ligado a un mayor consumo de los hombres, hoy la brecha se achica de manera considerable y pisamos fuerte", resaltó.

Entre las particularidades, destacó un vuelco a la elección de tintos fuertes, vinificaciones no tradicionales y cepajes poco convencionales: "Estamos seguras, no tememos ir más allá y no tenemos tantos prejuicios a la hora de elegir. Las mujeres nos conectamos con el vino desde espacios propios, como un mimo o regalo para nosotras mismas. En este nuevo universo femenino resalto el empoderamiento que se da a partir del descubrimiento y de la fascinación por el vino y su mundo", destacó.

Por último, dijo que conocer el vino "es mucho más simple de lo que parece". "Con el tiempo uno aprende a disfrutarlo, a sentir nuevos gustos y aromas, a redescubrir aquello que olvidamos, atrayéndonos más a esta bebida tan noble e invitando a compartir más de una copa. Porque de eso se trata el vino, de encontrar la situación que amerite, ya sea solo reflexionando o en compañía y compartiendo. Porque el vino es más que una bebida. El vino es felicidad", cerró.