Alejandro Sanz: "Respeto todos los géneros, creo que limitarlos es ponerte en problemas"

Ahora, a sus 54 años, Sanz sigue buceando en nuevos ritmos: “Y cuando juzguen y critiquen y me pregunten por qué agarré este camino: soy un viajero, un aventurero, soy un motherfucking correcaminos”, dice en el single “Correcaminos” con ritmos pegadizos que marca el primer trabajo conjunto con Ocean, representante destacado de la nueva generación de sonidos latinos quien, antes de pasar por el Lollapalooza en Argentina, cerró una gira por Estados Unidos con sold out total.

Después de batir récord de asistencia en España, el autor de hits como “Te lo agradezco pero no” y “El alma al aire”, llega a Rosario luego de haber actuado en la Plaza de la Música de Córdoba y cerrará con cinco fechas en el Movistar Arena en Buenos Aires los días 5, 6, 11, 12 y 14 de mayo.

Sobre su colaboración con Danny Ocean, Sanz destacó el profesionalismo del artista. “Con Danny nos conocíamos desde hacía un tiempo, él me había hablado de hacer una colaboración y yo le dije que iba a llegar el momento y la canción exacta para hacerla como es debido. Y esa canción llegó y fue muy sorprendente trabajar con él en el estudio porque es un tipo muy sofisticado con el sonido. Canta muy bien, tiene muy buena técnica, unos rasgos muy característicos y una vez que lo escuchas cantar, lo reconoces muy fácilmente. Luego, con Alizzz (el español célebre por su trabajo con C.Tangana o el uruguayo Jorge Drexler), que estuvo en la producción, creamos entre los tres una situación medio mágica y ya nos echamos de menos”.

Sanz aseguró que las diferencias entre ambos no son tantas como se podría pensar. “No somos tan distintos como parece. El pop urbano parece una cosa totalmente ajena a lo mío pero desde hace 20 años forma parte de mi forma de entender la música. No hay géneros buenos o malos. Hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos, pero no hay géneros malos. En el caso de Danny hay muchos más motivos, él es un artista muy completo, con mucho talento y me gusta mucho su forma de expresarlo”, puntualizó.

“Correcaminos”, el tema que grabaron juntos, “es una metáfora que tiene mucho que ver con él y conmigo, que decidimos cuál va a ser nuestra dirección, el camino que queremos recorrer y hacia dónde queremos ir”, contó el artista. “La actitud -añadió- es ir hacia adelante sorteando obstáculos. Es una metáfora divertida pero muy bonita también, porque, en el fondo, en el dibujo animado de El Correcaminos casi ni se entera de que El Coyote existe, lo cual es lo más triste que le puede ocurrir al coyote. Es una actitud de vida, de «ve a por lo que quieres», «pase lo que pase ve hacia adelante»”.

Sanz se refirió al aprendizaje que supone trabajar con artistas de otra generación y el impacto que tienen sobre su trabajo la actualidad musical. “Hay muchos artistas que me interesan y estoy empezando a trabajar con algunos como Danny. Me gusta mucho la forma de trabajar que tienen, esa cosa de no pensar en los álbumes y seguir haciendo canciones. Es una forma diferente para mí, pero es algo cíclico que ocurre con la música: en los 60 era un poco así, con los sencillos, y ahora empiezo a ver que meterte 7 meses en un estudio a grabar un disco de 10 canciones que nadie va a escuchar completo ya no va. Por eso, la oportunidad de ir sacando canciones y después sacar un álbum con 10 temas que se hayan escuchado me parece interesante. Hay muchas cosas que aprender”, aseguró.

Según explicó Sanz, sus shows tienen entre otros objetivos, brindar la experiencia más placentera posible. “Lo más importante para mí es salir del escenario y sentir que la gente se va con la sensación de que ha merecido la pena estar en ese concierto. Porque yo entiendo que es un esfuerzo para la gente gastar su dinero, ir a un sitio, esperar, hacer fila. Yo apuesto a que cuando se vayan de ahí tienen que haberse olvidado de todo”.

Desde su debut en 1991 con “Viviendo deprisa” hasta su último disco de estudio “Sanz”, Alejandro Sanz se ha establecido como uno de los artistas más conocidos e influyentes del mundo. Con más de 25 millones de discos vendidos, todos sus álbumes han obtenido la categoría de Múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Es además el artista español con el mayor número de premios Grammy en la historia, con un total de 4 y 25 Latin Grammy. En 2017, fue honrado por la Academia de Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento a su carrera y a sus significativas contribuciones filantrópicas.