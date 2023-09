YPF: la jueza Loretta Preska volvió a fallar a favor del reclamo del fondo buitre

El estudio Burford, que compró el derecho a litigar de accionistas minoritarios, reclama u$s 16 mil millones por la reestatización

La jueza Loretta Preska falló en contra del Estado argentino en el juicio por la expropiación de YPF iniciado por el fondo buitre Burford Capital. El estudio de abogados que compró a accionistas minoritarios de la empresa el derecho a litigar reclama u$s 16 mil millones.

El 31 de marzo pasado, Preska ya había determinado que el Estado argentino debería haber hecho una oferta de salida a los accionistas minoritarios de YPF cuando decidió expropiar la compañía en 2012. En ese mismo fallo liberó a la empresa de consecuencias legales. Luego, en julio, se realizaron audiencias para determinar cuánto debía pagar la Argentina a Burford por no haber hecho esa oferta en 2012. Había tres temas en discusión: la fecha de la toma de control de la empresa, la tasa de interés a pagar por la penalidad y el ratio que determina el valor de las acciones.

En un fallo de 25 páginas, la jueza le dio el viernes la razón a Burford en los tres planteos. Consideró que la fecha en la que el Estado argentino tomó el control es el 16 de abril (y no el 7 de mayo como argumentaba la Argentina), que la tasa de interés que deberá aplicarse es 8% (y no 3% como máximo como pretendía Argentina) y que el ratio entre preciso e ingresos, un componente fundamental de la fórmula que determina el valor que debe pagar el país por las acciones, debe ser el más alto y beneficioso para Burford.

El gobierno anticipó que apelará “inmediatamente” el fallo, según confirmó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. El estudio Sullivan & Cromwell, representa a la Argentina. Robert Giuffra, el abogado afectado al caso, aseguró que la sentencia refleja la “incomprensión fundamental” de la corte de distrito respecto del derecho argentino aplicable. “Este litigio, que versa sobre los derechos de ex accionistas de una sociedad argentina bajo los estatutos de esa sociedad argentina no debería tramitar en un tribunal de EEUU, en particular cuando el derecho argentino vigente exige que este tipo de controversias deben ser decididas por sus tribunales”, agregó. Tras darle la razón en todo al fondo buitre, Preska alentó a las partes a negociar bajo un criterio “consistente con estas conclusiones de hecho y derecho”.