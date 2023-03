Vicentin: la Cámara de Apelación rechazó el alejamiento de Lorenzini

El magistrado había pedido excusarse de seguir al frente de la convocatoria de acreedores de la empresa que defaultó por u$s 1.500 millones, al alegar “violencia moral”. Su argumento respondía al pedido de jury que presentó a mediados del año pasado el abogado rosarino Gustavo Feldman.

De modo que el juez de Reconquista que intervino en la convocatoria desde que abrió en 2020 se encontraba frente a la disyuntiva de aceptar la cuestionada propuesta o habilitar el mecanismo de cram down. Las especulaciones eran que, ante la inminencia de la segunda opción, decidió excusarse. Y para eso apeló a un pedido de enjuiciamiento presentado muchos meses antes.

A su pedido de excusación le agregó la sugerencia de que el expediente pasar a manos de su colega de Reconquista, Ramiro Avilé Crespo, quien rápidamente rechazó el pedido en muy duros términos. No sólo señaló que no se daban las causas de violencia moral sino que también cuestionó que su juzgado estaba sobrecargbado justamente porque Lorenzini no se abocaba a otras causas que la de Vicentin y también se quejó porque el magistrado que había llevado el caso contra todas las críticas, se bajaba en el momento de definición.

Con los votos de Mauricio Sánchez y Santiago Dalla Fontana, y la abstención de Alejandro Román, la Cámara de Apelación también desestimó el argumento de “violencia moral” de Lorenzini, porque “no ha explicitado de qué manera afecta su libertad de decisión en el concurso preventivo”. Señaló, además, que “las decisiones a tomar en un proceso colectivo como el que nos ocupa exceden ampliamente el interés de ese denunciante, ya que se relacionan fundamentalmente con la propia concursada, el conjunto de acreedores, los trabajadores de la empresa, sus contratistas y la comunidad en general”.

Más allá de esta desestimación, los jueces de alzada amonestaron el tono de la discusión entre Lorenzini y Avilé Crespo. “Estas divergencias no convierten a los nombrados en contrincantes ni autorizan a uno a denostar la opinión del otro”, señalaron.

Cabe recordar que Avilé Crespo consideró el argumento de su colega para excusarse como “un sisentido” y señaló que su queja por una “agresión desmedida” era “absurda”.