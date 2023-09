Vicentin: el juez cuestionó el trato desigual a los acreedores y habilitó el cramdown 

El juez llegó a esta conclusión por entender que la propuesta no ofrece “pautas claras” para los acreedores que deberán esperar 12 años para cobrar el saldo de su crédito. Tampoco permite la libre disponibilidad de las acciones que la concursada promete emitir para “asociarlos” al fideicomiso que se crearía para administrar sus activos ni establece mecanismos de actualización de las acreencias. El plan presentado a su juzgado no presenta, además, un plan concreto para la continuidad operacional y laboral de las empresas del llamado Nodo Norte (Avellaneda y Reconquista).

Lorenzini sí ponderó el ofrecimiento de acciones a todos los acreedores, el aval de los “interesados estratégicos” (Bunge, Viterra y ACA), el compromiso de estos inversores de aportar mercadería para procesar, el pago inmediato a los acreedores “más vulnerables” y la dolarización de créditos al tipo de cambio de $ 60,67. También destacó que la oferta haya alcanzado las mayorías requeridas por la ley. Pero aclaró que el número “no es suficiente” si no se integran otros intereses que subyacen en la finalidad del concurso. A saber: concurrencia igualitaria en el sacrificio, viabilidad de la empresa en marcha, plan de reorganización razonable, continuidad operativa de los establecimientos y resguardo de la capacidad de pagar los créditos en forma satisfactoria.

El juez valoró que la oferta de pago presentada por Vicentin era mejor que la liquidación. Y en base a los informes de las consultoras sugeridas por el comité de acreedores, expuso que en este último caso, el valor no excedería los u$s 354 millones, mientras que el plan contenido en la propuesta (venta de activos e inyección de capital de trabajo) totalizaría una inversión de u$s 1.000 millones.