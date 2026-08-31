La confesión de Charlotte Caniggia sobre su familia: "Mis papás no son demostrativos conmigo"

La mediática se sinceró con sus compañeros de Gran Hermano sobre el vínculo con Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia

Charlotte Caniggia lleva varios meses viviendo en la casa de Gran Hermano . La mediática ingresó al reality en mayo, como parte de la edición de famosos, y en los últimos días volvió a convertirse en noticia tras realizar una confesión sobre su vida familiar.

Durante una charla con sus compañeros dentro de la casa, Charlotte habló abiertamente sobre el vínculo que mantiene con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia . La mediática se sinceró sobre la compleja relación que tiene con su familia, reveló que sus padres no son demostrativos con ella y que su madre no suele decirle "te amo".

Horas después de esa conversación, las cámaras de Gran Hermano captaron a Charlotte llorando en silencio.

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La confesión de Charlotte Caniggia

La conversación tuvo lugar en la mesa del comedor de Gran Hermano, donde Martín Rodríguez decidió abrir un intercambio entre los participantes con una pregunta: “Si tuvieses que identificar un propósito en tu vida, ¿cuál sería?”.

Charlotte respondió: “Aprender a amar, creo”. Luego explicó que su historia familiar tuvo influencia en su manera de vincularse con los demás: “A mí me tocó una familia como muy complicada. Entonces quizás, como aprender a amarlos tal cual son y aceptarlos como son conmigo”.

Martín continuó indagando y le preguntó si se consideraba una persona cariñosa. “Me cuesta. Como que mis papás no son muy demostrativos conmigo. Me crié así, me cuesta el afecto a mí, muchísimo”, confesó la mediática.

En ese momento, se refirió al vínculo con sus padres y contó que nunca recibió demostraciones de cariño. “A mí no me pasó nunca esto de que mi mamá me llore y me diga: ‘Hija, estoy orgullosa de vos, te amo’. Nunca en la vida mi mamá me diría algo así. Tampoco lo espero porque sé que mi mamá no me lo va a decir y mi papá tampoco”, aseguró.

Según explicó, esa falta de demostraciones afectivas repercutió en sus relaciones y, en ese sentido, también se refirió a la posibilidad de convertirse en madre y admitió: “A mí me da tanto miedo ser madre… no sé”.

La conversación terminó, pero más tarde, cuando los participantes ya se preparaban para ir a dormir, Yipio volvió a preguntarle por el vínculo con su madre y quiso saber si alguna vez había sido ella quien le dijo “te amo”. La participante intentó plantearle otra posibilidad: “¿Y nunca probaste con decirle? Capaz que estaría bueno que vos le digas una vez y ella empieza a hacerlo al revés”.

“No, no. No lo va a hacer. Bueno, ahí vuelvo”, contestó Charlotte.

Al regresar a la habitación para acostarse, las cámaras de Gran Hermano registraron a Charlotte llorando en silencio.