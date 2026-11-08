La Capital | Economía | trabajo

El mundo del trabajo espera una señal del Papa ante la crisis del empleo

León XIV participará este lunes de un encuentro con sindicatos, empresarios y movimientos sociales en la sede de la UCA en Puerto Madero

8 de noviembre 2026 · 20:09hs
Google Seguir a La Capital en Google
El mundo del trabajo espera una señal del Papa ante la crisis del empleo

Foto: Héctor Rio / La Capital

La visita de León XIV despertó fuertes expectativas en el movimiento sindical, que espera un mensaje a favor del diálogo y la justicia social, con el trabajo como eje de la organización social y de un proyecto económico. El “Encuentro con el mundo del trabajo”, que se realizará este lunes en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero, reunirá al pontífice con representantes de sindicatos, cámaras empresariales, movimientos sociales y autoridades políticas y judiciales.

Los gremios no esperan críticas directas al presidente Javier Milei, en línea con el estilo medido y respetuoso que le atribuyen a León XIV. Sí aguardan definiciones sobre la dignidad del trabajo, los ingresos y la protección de los sectores más vulnerables que puedan interpelar las políticas del gobierno nacional.

En ese contexto, la visita del Papa al Pequeño Cottolengo Don Orione, también prevista para este lunes, fue interpretada en ámbitos sindicales como un gesto de cercanía con las personas con discapacidad y sus familias, en medio de los reclamos por los recortes en el área.

La CGT nacional le dio la bienvenida a través de una publicación en la red social X, en la que vinculó su elección del nombre León con el legado de León XIII y la encíclica Rerum novarum, de 1891, que reconoció el derecho de los trabajadores a organizarse. “Hoy llega el Papa que eligió su mismo nombre, en una tierra donde esa semilla se convirtió en historia de lucha, de fábricas y de barrios de trabajadores”, expresó la central obrera. También recordó la relación de Francisco con el sindicalismo y sostuvo que “la dignidad de las y los trabajadores no puede quedar subordinada a los intereses económicos. “Que su visita nos encuentre unidos, organizados y con la fortaleza que demandan estos tiempos”, agregó la CGT.

Las dos CTA también acercaron sus preocupaciones. En una carta abierta dirigida al pontífice, la CTA Autónoma, encabezada por Hugo “Cachorro” Godoy, y la CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, advirtieron que los trabajadores atraviesan una situación “socialmente crítica”.

Las centrales señalaron que casi la mitad de los ocupados trabaja en condiciones de informalidad y denunciaron un deterioro de los ingresos de los sectores más postergados. Según plantearon, el salario mínimo, vital y móvil perdió el 40% de su valor real en los últimos tres años y apenas alcanza para cubrir la mitad de una canasta básica. También afirmaron que el salario social complementario perdió el 75% de su poder adquisitivo y que su eliminación este año afectó a más de 900 mil trabajadores de la economía popular.

En el mismo documento, vincularon la pérdida de ingresos con el endeudamiento de las familias y alertaron sobre la expansión de las apuestas en los hogares de menores recursos. Además, señalaron que el desempleo juvenil supera el 16% y que la pobreza alcanza al 45% de los menores de 14 años.

La carta incluyó cuestionamientos al trato del gobierno hacia las personas mayores, al desfinanciamiento de las políticas destinadas a personas con discapacidad y a la situación de las comunidades indígenas. Además, las centrales también denunciaron la represión de las protestas sociales.

Que el gobierno escuche

Por su parte, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien participará del encuentro en representación del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), expresó: “Ojalá que la visita del Papa sirva para que el gobierno escuche”.

“Recibimos a León XIV con alegría, con fe y con esperanza de un mensaje contra la indiferencia de la Casa Rosada”, sostuvo el dirigente y agregó: “De nada servirá una foto del presidente Milei con el Papa si los justos reclamos del movimiento obrero siguen sin ser escuchados: que no hay paz sin salarios ni jubilaciones dignas, que no habrá nunca justicia social con precarización laboral”.

En Rosario, las expectativas también están atravesadas por la situación del empleo y los ingresos. Martín Lucero, secretario general de la CGT local y de Sadop, manifestó su deseo de que la visita contribuya a visibilizar el empobrecimiento de amplios sectores de la población. “Esperemos que el mensaje que trae su Santidad de alguna manera también ayude a visibilizar la situación del país, con mucha gente que se está empobreciendo”, señaló.

El dirigente describió un escenario social complejo, marcado por despidos, pérdidas de fuentes de trabajo y cierres de empresas. En ese marco, expresó la expectativa de que la llegada del Papa renueve las esperanzas y lleve a los gobernantes a priorizar las necesidades de la población, especialmente las del mundo del trabajo.

Marcelo Andrada, secretario general del gremio de recolectores de Rosario y representante de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) regional, también reclamó que el pontífice conozca la situación laboral. “El Papa debe saber que en la Argentina están quedando miles de trabajadores en la calle por culpa de un gobierno nefasto que está llevando a la ruina todo”, afirmó.

Las demandas de las pymes

Desde el sector empresario pyme también acercaron un diagnóstico y propuestas. Antes de la llegada de León XIV al país, Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), participó de una audiencia general en el Vaticano y le entregó un documento con las principales demandas del sector.

Entre las prioridades, las entidades plantearon la necesidad de reactivar el consumo interno, reducir la presión impositiva en los distintos niveles de gobierno, facilitar el financiamiento productivo y disminuir los costos operativos. Con ese diagnóstico, Came propuso impulsar una mesa plural y federal que permita traducir la estabilidad en inversión, producción y generación de empleo formal.

Noticias relacionadas
Molinos Agro. “La empresa saliente no tiene otro objetivo donde establecer a los compañeros y no hay argumentos para correrlos de sus labores actuales. Es otro intento de agrietar la unidad de los trabajadores de vigilancia” denuncia el Sitravip de San Lorenzo

San Lorenzo: 42 vigiladores corren el riesgo de perder su trabajo en Molinos Agro

El economista Luciano Laspina, director del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el crecimiento.

Luciano Laspina: "Hay riesgo de que la política fiscal profundice la recesión"

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta las dudas del mercado.

Riesgo país: el equipo económico enfrenta días complejos

El cosecretario general de la CGT,  Jorge Sola, la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos y el tesorero de Fisfe, Mariano Ferrazzini, en el Congreso Nacional e Internacional sobre Democracia.

La CGT convocó a recuperar un proyecto de desarrollo industrial

Las más leídas

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

Rubens Barrichello giró en la lluvia de Interlagos, se emocionó y aseguró: Colapinto no para de crecer

Rubens Barrichello giró en la lluvia de Interlagos, se emocionó y aseguró: "Colapinto no para de crecer"

A Newells se le escapó en el final, pero demostró que está para dar pelea en la fase final

A Newell's se le escapó en el final, pero demostró que está para dar pelea en la fase final

El uno x uno de Newells: Núñez, desequilibrio y gol en el 2 a 2 frente a Instituto

El uno x uno de Newell's: Núñez, desequilibrio y gol en el 2 a 2 frente a Instituto

Lo último

El mundo del trabajo espera una señal del Papa ante la crisis del empleo

El mundo del trabajo espera una señal del Papa ante la crisis del empleo

Primer mensaje de León XIV en Argentina: Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia

Primer mensaje de León XIV en Argentina: "Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia"

Milei, ante el Papa León XIV: elogió a Francisco y celebró la presencia de todo el arco político

Milei, ante el Papa León XIV: elogió a Francisco y celebró la presencia de todo el arco político

Primer mensaje de León XIV en Argentina: "Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia"

Ante el presidente Javier Milei, funcionarios, legisladores y gobernadores, el pontífice reclamó políticas centradas en la dignidad humana. En su discurso, hizo referencias a Borges, el Martín Fierro y Gardel.
Primer mensaje de León XIV en Argentina: Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia
Milei, ante el Papa León XIV: elogió a Francisco y celebró la presencia de todo el arco político
Información General

Milei, ante el Papa León XIV: elogió a Francisco y celebró la presencia de todo el arco político

León XIV moviliza a los sacerdotes jóvenes del sur santafesino: Es una visita que va más allá de la fe

Por Gonzalo Santamaría / Enviado especial
Información General

León XIV moviliza a los sacerdotes jóvenes del sur santafesino: "Es una visita que va más allá de la fe"

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella de la fiesta
La Ciudad

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella de la fiesta

Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición
La Ciudad

Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición

Planazo de domingo: cómo será el tercer día de Colectividades
La Ciudad

Planazo de domingo: cómo será el tercer día de Colectividades

Las más leídas
Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

Rubens Barrichello giró en la lluvia de Interlagos, se emocionó y aseguró: Colapinto no para de crecer

Rubens Barrichello giró en la lluvia de Interlagos, se emocionó y aseguró: "Colapinto no para de crecer"

A Newells se le escapó en el final, pero demostró que está para dar pelea en la fase final

A Newell's se le escapó en el final, pero demostró que está para dar pelea en la fase final

El uno x uno de Newells: Núñez, desequilibrio y gol en el 2 a 2 frente a Instituto

El uno x uno de Newell's: Núñez, desequilibrio y gol en el 2 a 2 frente a Instituto

Newells está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo

Newell's está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo

Ovación
Es inaceptable, Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newells tras el título de Boca

Por Hernán Cabrera
Ovación

"Es inaceptable", Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newell's tras el título de Boca

Es inaceptable, Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newells tras el título de Boca

"Es inaceptable", Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newell's tras el título de Boca

Franco Colapinto peleó toda la carrera y, aunque no sumó, se fue como el mejor Alpine y buenas sensaciones

Franco Colapinto peleó toda la carrera y, aunque no sumó, se fue como el mejor Alpine y buenas sensaciones

Central tras la definición: la baja de Gastón Ávila, una complicación a futuro

Central tras la definición: la baja de Gastón Ávila, una complicación a futuro

Policiales
Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros
Policiales

Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

Caso Facundo Gorga: desestimaron denuncias penales contra funcionarios del Jockey Club

Caso Facundo Gorga: desestimaron denuncias penales contra funcionarios del Jockey Club

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

La Ciudad
Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella de la fiesta
La Ciudad

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella de la fiesta

Planazo de domingo: cómo será el tercer día de Colectividades

Planazo de domingo: cómo será el tercer día de Colectividades

Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición

Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante el feriado nacional

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante el feriado nacional

Corralito en Paraguay: el expresidente Santiago Peña fue imputado y pidieron la prisión preventiva
El Mundo

Corralito en Paraguay: el expresidente Santiago Peña fue imputado y pidieron la prisión preventiva

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones
Policiales

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Ke Personajes en problemas: detuvieron a su cantante porque golpeó a un policía
Zoom

Ke Personajes en problemas: detuvieron a su cantante porque golpeó a un policía

El Papa León XIV celebró su primera misa en Sudamérica y habló del mate como símbolo
Información general

El Papa León XIV celebró su primera misa en Sudamérica y habló del mate como símbolo

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal
La ciudad

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal

De Rosario a la visita papal: las historias de quienes tendrán el privilegio de cantarle a León XIV

Por Lucía Inés López
Zoom

De Rosario a la visita papal: las historias de quienes tendrán el privilegio de cantarle a León XIV

Una cirugía inédita en Argentina salvó la vida de una embarazada y su bebé en Rosario
Salud

Una cirugía inédita en Argentina salvó la vida de una embarazada y su bebé en Rosario

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

Uno de los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central
Ovación

Uno de los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central

Corralito en Paraguay: detuvieron a Santiago Peña luego de ser destituido por el Congreso
El Mundo

Corralito en Paraguay: detuvieron a Santiago Peña luego de ser destituido por el Congreso

León XIV llegó a Uruguay: recordó a Francisco y pidió cuidar los recursos naturales
Información General

León XIV llegó a Uruguay: recordó a Francisco y pidió cuidar los recursos naturales

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina
La Ciudad

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina

El cura colectivero que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

El "cura colectivero" que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres
Policiales

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras
La Ciudad

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras

Más de 170 pasajeros partieron de Rosario rumbo a San Pablo para vivir la Fórmula 1
Turismo

Más de 170 pasajeros partieron de Rosario rumbo a San Pablo para vivir la Fórmula 1

Las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros
El Mundo

Las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

El vuelo Madrid-Rosario cerró su primer mes con 75% de ocupación
La Ciudad

El vuelo Madrid-Rosario cerró su primer mes con 75% de ocupación

Políticos en Redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en Redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio