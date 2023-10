Strada: "Hasta el balotaje hay que sostener el dólar oficial y frenar la inflación"

Se sabía que había mejorado tanto Axel Kicillof como Sergio Massa, pero no se esperaba una remontada tan elevada. Por otro lado, fue sorprendente el triunfo en tantos municipios. Hace poco terminó de confirmarse la victoria en La Plata que fue un bastión histórico del PRO donde gobernaba (Julio) Garro y otros muy difíciles como el caso de Bahía Blanca o San Pedro. Me tocó recorrer mucho y darme cuenta de la complejidad que tiene cada territorio. A veces las discusiones locales no necesariamente coinciden con los debates nacionales, por ende aquí hay un mérito de Kicillof, de Massa y también de nuestros candidatos en cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires. No quiero dejar de mencionar que en Rosario también ganó Sergio Massa y para mi fue una enorme noticia.

Estas victorias sobre todo en la parte del conurbano bonaerense y las grandes ¿habla también del impacto de lo que se discutía en términos económicos?

Lo vengo planteando desde siempre, porque fue mi eje de campaña. Siempre busqué dar una explicación económica a las propuestas. Qué significa la dolarización que propone Milei, la hiperinflación escondida que supone la devaluación y lo que contiene implícitamente la eliminación de subsidios. Si bien ahora ya no se habla de dolarización, el candidato de La Libertad Avanza sigue sosteniendo la eliminación de los subsidios, la privatización, por ejemplo, de YPF y Vaca Muerta. Después hay otros temas de agenda como el nivel de de negacionismo que manejan respecto de la dictadura que han penetrado en la población. Creo que lo más importante es que hemos logrado explicar la complejidad económica que hay detrás de lo que Milei quiere plantear, porque no es que sencillamente que uno no acepta al candidato y piensa que su propuesta es mala y punto. En realidad va más allá. Hay que terminar de comprender las características de la economía monetaria, que somos una economía en donde la generación de dólares es central para poder financiar el crecimiento. Cíclicamente eso nos genera problemas, nos lleva a devaluaciones. Por ende, pretender que con una dolarización eso se resuelva, es un atajo o una solución mágica que no existe. Creo que hemos logrado explicar eso.

En este mes hasta el balotaje ¿Qué hay que cuidar en términos económicos para poder sostener el resultado de las elecciones?

Las variables financieras sabemos que suelen ser el camino o la vía que eligen muchas veces los opositores o el propio mercado para pegarle al gobierno, para generar desestabilización. Por eso hay que sostener el dólar oficial, en la situación en la cual está. Si se puede reducir la brecha mejor. Eso claramente es un desafío de cara al 19 de noviembre. Por otro lado, necesitamos que el fenómeno inflacionario ceda. Hemos tenido un dato de inflación de más de 12% el último mes. Necesitamos que octubre afloje el nivel de remarcación de precios para poder, no digo mejorar fuertemente el poder adquisitivo, pero sí evitar que se siga perdiendo al ritmo como se está perdiendo. Gran parte de las medidas se han anunciado e implementado, seguramente haya alguna cosa más. Pero no hay tanto tiempo para hacer grandes grandes anuncios que signifiquen un impacto en el bolsillo de cara al balotaje. Sí sabemos que Ganancias va a tener un impacto esta última semana de octubre. Pero en resumen, tanto el dólar como la inflación son las variables que pueden generar más zozobra, más estrés en la población.

El tema del swap con China, la licitación del espectro 5G y la descompresión que se está viendo estos días después de las elecciones en el mercado cambiario ¿Pueden jugar a favor?

Creo que el swap con China, que ya estaba para ser utilizado la semana después de la elección y la licitación 5G, además de la posibilidad que tiene Sergio Massa de tener más liquidaciones por el dólar exportador son tres medidas apuntan fuertemente a tener más reforzado el Banco Central. Eso me parece relevante porque sabemos que las posibilidades de defender el peso en relación al dólar tienen que ver con las reservas en el Banco Central.

¿Es probable también que influya el tema de las expectativas políticas? porque si bien siempre en las elecciones hay dolarización de carteras en este año se había agudizado por el factor Milei y porque no se terminaba de definir cómo jugaban los que mueven estos mercados.

La elección del 22 y la reacción al día después si bien no fue del todo buena para las acciones y para los títulos, no mostró una presión sobre el dólar como sí hubiese ocurrido _esto es contrafáctico_ en caso de obtener un resultado positivo Milei. En ese caso muchos descontábamos que los mercados iban a reaccionar con una puesta en precio, con un dólar más fuerte. Además ni hablar de las expectativas de la población presionando sobre el frente cambiario también. Que Milei haya quedado segundo permite descomprimir el nivel de preocupación que había sobre el dólar. Pero igual insisto, no hay que bajar los brazos y hay que ganar el balotaje.

En este tiempo ¿se seguirán instrumentando las mismas medidas para frenar la inflación, como por ejemplo los acuerdos de precios?

En este mes lo que queda es que se cumplan los acuerdos. Se renovó Precios Justos. Hubo algún alguna remarcación en naftas, por ejemplo, por parte del sector privado durante las semanas anteriores, lo cual revela que no todos cumplen con los acuerdos que se pactan desde la Secretaría de Comercio. El caso de Shell fue el más conocido. Entonces, se requiere que se cumpla lo que se acuerda y para adelante, obviamente en un gobierno ya de Massa, necesitaríamos reforzar el funcionamiento de la Secretaría de Comercio.

Pero también la petrolera estatal, YPF también aumentó el combustible el día después de las elecciones.

Sucede que se genera un nivel de descalce que es contraproducente. Primero porque YPF tiene que sostener ese precio produciendo más, y por otro lado, eso va generando desabastecimiento porque tampoco YPF logra abastecer a todos los que quieren comprar ahí si el combustible es más barato. Necesitamos que sea lo más equivalente posible entre todas las compañías. Necesitamos que los privados cumplan el acuerdo.

Mencionabas que fue efectivo en términos electorales explicar la complejidad y las consecuencias que iba a tener el plan de Milei. Además de eso ¿ves en el resultado desde el punto de vista económico alguna valoración a la actual gestión de gobierno?

Massa por distintas razones tiene un perfil de político nato y le gusta tener la posibilidad de controlar los procesos, los fenómenos, hacerse cargo de los problemas. Creo que jerarquizó la política, en el entendimiento de los temas. Lo que se veía era que había una situación de un gobierno que no lograba hacerse cargo de los problemas más allá de si eso era exitoso o no. Los problemas lo sobrepasaban. Con Massa se dio algo actitudinal. Toma los problemas y trata de resolverlos. Por ende, hay un mensaje implícito de jerarquización de la política por sobre la economía, por sobre los problemas sociales, educativos. Eso creo que fue un mensaje que la gente percibió. Me parece que, frente al vacío de poder que muchas veces se identificaba en la toma de decisiones, se vio un mensaje distinto y creo que lo que reclama la sociedad es también lo hizo en las Paso votando tan fuertemente a Milei, es que la política se haga cargo de los problemas y escuche. En eso estamos.

Esta semana se conoció un dato positivo de actividad económica, también crecimiento de ventas en supermercados en agosto ¿Pueden ser indicios de un cambio de tendencia tras esta crisis?

Todo depende de cuánto logremos seguir sosteniendo del nivel de importación y, en ese contexto, cuánto se sostenga la actividad económica. Si no logramos que eso pase, la actividad va a caer indefectiblemente. Este año va a ser un año de caída. Está bueno que no sea sostenida, pero en particular soy más de mirar el 2023 que estuvo muy atravesado por la sequía, por ende, un año complicado en términos de actividad. Vamos a ver el próximo, que parece viene de otra manera.

¿Qué prevés para 2024 en el caso de que Massa gane las elecciones?

No me quiero adelantar sobre medidas de gobierno porque todavía hay un balotaje por delante. Sí me parece que va haber que hacer algún programa de readecuación de precios, un programa antiiflacionario, para poder ir en una senda de descenso de esta inflación. En relación a la actividad económica ya lo venimos repitiendo, no va a ser el mismo escenario que en 2023. Llovió estas últimas semanas, por ende habría que ver si la sequía que no venía aflojando, finalmente afloja y tenemos una buena cosecha. Eso cambiaría las perspectivas.

¿Cuáles son los temas que vas a priorizar en tu función como diputada nacional?

El tema del litio es uno. Creo que tenemos que intervenir. Así como en otros sectores productivos con potencial exportador, tenemos que lograr una regulación, una ley que signifique la obligatoriedad del procesamiento de carbonato de litio en Argentina. No digo en su totalidad, pero sí una porción. Eso significa una discusión en el Congreso, se tiene que hacer por ley. El Poder Legislativo tiene un muy importante que es participar de aquellos temas de la Argentina que viene. Y, defender los intereses soberanos, es uno. Será un cuerpo heterogéneo y veremos cómo se terminan conformando finalmente los bloques. Pero me parece importante marcar que hay un desafío de parte de quienes hemos sido electos como diputados y diputadas de Unión por la Patria de pensar una Argentina con regulaciones donde se cuiden nuestros recursos.