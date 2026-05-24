Sol González de Cap: "La industria genera empleo y vida en las comunidades"

La directora ejecutiva de la Federación Industrial de Santa Fe, adelantó los ejes del encuentro “Fabricar futuro”, que se hará en Rosario. Destacó la necesidad de discutir un modelo económico desde "el interior productivo"

“Necesitamos a la industria generando empleo y vida en las comunidades, eso nos impulsa a sentarnos con las provincias vecinas para elevar la voz”. Sol González de Cap, economista especialista en desarrollo y política industrial y directora ejecutiva de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), explicó el sentido de la convocatoria federal que la central fabril y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia realizaron para el jueves próximo en Rosario. El encuentro “Fabricar futuro” reunirá a gobernadores y dirigentes industriales para debatir “un modelo para la Argentina desde el interior productivo

_ Desde Fisfe elaboramos un informe mensual sobre la dinámica de la industria santafesina. Lo que vemos es que el primer trimestre de este año sigue casi 7% por debajo de lo que fue 2023. Hay cierta heterogeneidad, con empresas apalancadas sobre determinadas cadenas de valor, que están mejor, pero hay muchas, sobre todo pymes, que no recuperan el terreno perdido. Una característica del entramado productivo de Santa Fe es que es mayoritariamente pyme. Son empresas que están más volcadas al mercado interno o vinculadas a cadenas que no terminan de recuperarse. Siguen con bajos niveles de actividad, en algunos casos tuvieron que despedir personal y, en otros, trabajan con un solo turno o menos.

_ Lo de minería todavía está arrancando. Los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (Rigi) están todavía en una etapa muy inicial. El sector de Oil & Gas y energía, sobre todo en la cuenca neuquina, sí es una buena locomotora que demanda tanto industria como servicios que no se pueden importar de otros países. Son oportunidades relacionadas a los recursos naturales pero no hay una política industrial que haga gancho entre la locomotora y los vagones. Hay empresas que pudieron convertirse en proveedoras del sector de petróleo y gas pero la oportunidad no está siendo del todo aprovechada. El Rigi podría haber servido para mandatar a esas grandes empresas, en contraprestación de los beneficios, a traccionar la industria nacional. Pero entramos en una especie de juego en el que hay que aprovechar los espacios que se abren sin dar una discusión de fondo.

_ En el medio hay empresas peleando por la supervivencia.

_ Tal cual. Tenemos problemas por el lado de la demanda, con un mercado interno enfriado por la caída de los ingresos de la clase media y los sectores populares, que se traduce en menor demanda. Por otro lado, tenés problemas para garantizar la oferta en las empresas que necesitan energía. Hay un retroceso en su capacidad de distribución porque hay menos gas en este invierno. Es una paradoja: estamos en el boom de la energía pero no hay gas para la industria por obras de infraestructura que se retrasaron. Esto forma parte de la discusión sobre la necesidad de inversión en infraestructura.

_ ¿Cuál es el objetivo del encuentro Fabricar Futuro?

_ Es un encuentro organizado entre Fisfe y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, que se va a realizar el jueves próximo, y surge de la necesidad de discutir un modelo para la Argentina desde el interior productivo. Invitamos a los gobernadores de la Región Centro porque creemos que hay un debate pendiente. Uno de los paneles se llama “¿Qué país queremos fabricar?”. Buscamos definir el rol de la industria en un país que se está repreguntando su camino. El mundo entero defiende con uñas y dientes la localización del empleo y el valor agregado. No solo China y Estados Unidos. Brasil y Europa lanzaron grandes planes industriales. Queremos traer esa pregunta, de abajo hacia arriba, desde Santa Fe.

_ ¿Qué puede aportar Santa Fe en esta discusión?

_ Provincias como Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires, en las que el sector productivo es tan importante, pasan a ser las perdedoras de un modelo que no cuida a su industria. Santa Fe tiene 360 municipios y comunas, y a muchos de ellos la industria les da vida. No nos podemos permitir pensar en un país de solo dos sectores. Necesitamos a la industria generando empleo y vida en las comunidades. Eso nos impulsa a sentarnos con las provincias vecinos para elevar la voz.

_ Es paradójico pero mientras crece el ataque a la industria argentina, la discusión sobre su importancia se vuelve cada vez más intensa.

_ Argentina, a diferencia de otros países de Latinoamérica, logró constituir un sector industrial pujante. Pero en un contexto en el que todos los países protegen su industria, nosotros parecemos ir por la vía contraria diciendo que esto es una suma cero en la que sale industria y entra minería. Creemos que no es así. Tenemos la oportunidad de hacer encadenamientos industriales sobre los recursos naturales. Otros países, al no tener industria desarrollada, solo pueden tener una política extractiva, con una ventana limitada.

Grito federal

El jueves próximo las provincias de la Región Centro se sientan a debatir el país que quieren fabricar. Fisfe, junto al gobierno de la provincia, organizan un evento que se realizará en La Fluvial. El encuentro contará con la participación de Martín Rapetti, Juan Gabriel Tokatlian, María Florencia Iglesias y Martín Rapallini.