De este modo, el contrato de soja para entrega en enero se incrementó 2,54% (u$s 12,31) hasta los u$s 496,04 la tonelada, mientras que el de marzo lo hizo en 2,58% (u$s 12,49) hasta los u$s 494,94.

En tanto, los subproductos de la oleagiosa acompañaron la tendencia positiva, con una suba del aceite del 3,33% (u$s 31,53) hasta los u$s 977,95, y de la harina de 1,91% (u$s 9,04) hasta los u$s 479,94 por tonelada.

A su vez, el contrato de maíz para el mes de marzo avanzó 1,65% (u$s 3,15) hasta los u$s 193,59 la tonelada y las cotizaciones de mayo, julio y septiembre cerraron con subas por decimosexta jornada consecutiva.

“El clima seco en zonas productoras de nuestro país, acompañado del cierre de nuevos negocios de exportación tuvieron su impacto en las subas. Además, si bien se ha aminorado, en Estados Unidos continua firme la demanda de maíz para la producción de etanol, lo que da fuerza a los precios”, señaló la BCR.

En tanto, el contrato de trigo con entrega en marzo se incrementó 1,86% (u$s 4,41) hasta los u$s 240,30 la tonelada, debido a “un dólar débil a nivel internacional, acompañado de un efecto contagio de las subas de maíz y soja son de la partida para estimular el alza”.

Además del clima seco en Sudamérica, los valores de la soja no dejan de entonarse por la situación de la demanda mundial, que sigue pujante impulsada por China. De todos modos, los temores por el incremento de contagios por la nueva ola de coronavirus en Europa y Estados Unidos también imprimen mucha volatilidad al mercado.

Según las últimas estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción de soja en la Argentina rondará este año los 46 millones de toneladas, un 7% por debajo de la cosecha anterior. Y aún se aguarda el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda) que se difundirá el próximo martes para terminar de definir el rumbo del mercado.

El reporte anterior del Usda ya había mostrado un recorte de 5,17 a 4,76 millones de toneladas en la estimación sobre el stock final de soja norteamericana en el ciclo 2020/2021, una diferencia menor a la proyectada por los operadores.