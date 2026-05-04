Se abrió la inscripción del Medio Boleto Terciario y Universitario: cómo solicitarlo

El municipio rosarino puso a disposición el formulario para los estudiantes del nivel superior que otorga un 50% de descuento en dos viajes por día de lunes a viernes

La Municipalidad de Rosario anunció que, desde este lunes 4 de mayo , se puede solicitar el medio boleto universitario y terciario . Se trata de un trámite online para acceder al beneficio o renovar la franquicia para el transporte urbano de pasajeros de Rosario.

Aquellos que cumplan con los requisitos tendrán dos viajes diarios al 50% . Cabe destacar que esta propuesta está vigente de lunes a viernes , por fuera del horario de cursado se abonará la tarifa normal. Además, los beneficiados tendrán un 50% de descuento en los abonos mensuales y anuales del sistema Mi Bici Tu Bici.

Para completar el formulario se debe acceder a rosario.gob.ar, previamente se tiene que solicitar el certificado de alumno regular. A la hora de aprobar el medio boleto se tendrá en cuenta la distancia de la vivienda con la institución, se analizarán los ingresos y patrimonio del grupo familiar y otros requisitos establecidos por la ordenanza N° 10647/2024.

Cómo renovar la franquicia

Aquellos usuarios que en 2025 tuvieron el beneficio podrán gestionar la renovación antes de finalizar el ciclo de 2026.

Para hacerlo deberán completar la solicitud en rosario.gob.ar. Luego de aprobada la solicitud (vía mail), se podrá activar el beneficio local en de las Terminales Automáticas Sube (Tas) consultando sus ubicaciones en la web de SUBE. En Rosario y alrededores hay más de 200 puntos Tas.

Cómo tramitar el alta

En caso de gestionar por primera vez el beneficio, el primer paso es adquirir y registrar la Sube a nombre del solicitante. Es un proceso de autogestión que se realiza en la web de Sube.

El segundo paso es ingresar a rosario.gob.ar y completar el formulario. En caso de cumplir con los requisitos, el usuario recibirá un email confirmando el proceso de acreditación. Tras ello, se debe esperar 72 horas hábiles para acercarse a una Tas con la tarjeta para activar el beneficio.

Qué pasa si la pierdo o sufro un robo

En caso de robo, extravío o deterioro del plástico los beneficiarios deben dar de baja la tarjeta en la web de Sube y adherir el número de la nueva tarjeta para darle el alta. El beneficio se traspasa automáticamente y debe ser activado en una TAS.

Boleto Educativo Provincial

Cabe recordar que aquellas personas que tengan aprobado el Boleto Educativo que beneficia con dos viajes gratuitos diarios, estos serán los primeros en ser usados y posteriormente el Medio Boleto Terciario y Universitario de la Municipalidad de Rosario.

Para consultas y registración de tarjetas se encuentran habilitados las Unidades de Gestión SUBE: