La especial despedida al policía que murió en un choque al custodiar traslado de órganos

Los restos del suboficial Gustavo Velozo fueron trasladados a Las Garzas. En la puerta del Instituto Médico Legal se realizó un acto de honras fúnebres

La despedida del suboficial Gustavo Velozo que se hizo en el ingreso al Instituto Médico Legal

El suboficial Gustavo Velozo, el integrante de la Brigada Motorizada de Rosario que falleció ayer en un choque mientras acompañaba a un móvil sanitario que llevaba órganos ablacionados hacia el aeropuerto, fue despedido con honras fúnebres especiales.

El acto se llevó a cabo frente al Instituto Médico Legal, una vez finalizada la autopsia al cuerpo ordenada por la Justicia. Una vez que ese paso procesal culminó, los familiares del joven policía dispusieron el traslado del cuerpo hacia Las Garzas, de donde era oriundo el agente fallecido.

Unos minutos antes de emprender el viaje hacia esa localidad del norte provincial, se concretó el homenaje. Sus compañeros, jefes y familiares realizaron un minuto de silencio y la Banda Sinfónica Policial Organismo Rosario tocó "Yo tenía un camarada".

El acto estuvo presidido por el jefe de la Unidad Regional II, director general Danilo Villán, y el secretario de Seguridad Omar Pereira. En representación de la familia un pastor evangélico dedicó una oración religiosa.

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Finalmente, el vehículo mortuorio que se estaba estacionado sobre calle 3 de Febrero, tomó por Avellaneda hacia la zona sur en busca de Pellegrini para luego salir hacia Circunvalación.

Cómo fue el choque en el murió el policía

El siniestro vial ocurrió aalrededor de las 6 de la madrugada de este domingo, cuando Gustavo Velozo, integrante de la Brigada Motorizada, participaba en el operativo de seguimiento de un móvil sanitario que tenía como misión llevar órganos que habían sido ablacionados en el Hospital Provincial hasta el aeropuerto Islas Malvinas.

despedida Velozo

Pero al llegar a la esquina de Pellegrini y Balcarce, la moto de Velozo impactó contra un auto. El policía sufrió graves heridas y fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde falleció en horas de la noche.

Velozo, de 23 años, hacía poco más de un año que era policía y era oriundo de Las Garzas, localidad ubicada en el departamento General Obligado, en el norte de Santa Fe.