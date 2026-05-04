Asociación Rosarina de Básquet: todos los torneos al día con resultados y récords

La Asociación Rosarina de Básquet continúa con su intensa actividad. Las tablas de las cinco categorías de la rama masculina y las dos del femenino.

Tiro Suizo logró su primer triunfo en la Superliga de la Asociación Rosarina de Básquet (Foto: www.basquetrosario.com.ar).

Los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet siguen en pleno desarrollo en todas sus categorías. En la rama masculina Gimnasia y Sportsmen Unidos lideran en la Superliga. Ambos tenían que medirse por la octava fecha, pero postergaron su partido.

Por el octavo capítulo del torneo, en el máximo torneo del básquet local se dieron los siguientes resultados: Atalaya 77-60 El Tala; Unión y Progreso 65-72 Club Atlético Olegario Víctor Andrade; Temperley 63-56 Atlantic Sportsmen; Rosario Central 68-79 Tiro Suizo; Regatas Rosario 77-80 Alumni de Casilda; y Provincial 69-65 Sportivo América. Este lunes 4 de mayo juegan Náutico Sportivo Avellaneda contra Unión de Arroyo Seco.

Los récords de la Superliga son: Gimnasia 7-0, Sportsmen Unidos 7-0, Provincial 6-1, Temperley 6-2, Unión de Arroyo Seco 5-2, Alumni de Casilda 5-3, Atalaya 4-3, Rosario Central 3-5, Sportivo América 3-5, Unión y Progreso 3-5, El Tala 2-6, Club Atlético Olegario Víctor Andrade 2-6, Regatas Rosario 2-6, Atlantic Sportsmen 2-5, Náutico Sportivo Avellaneda 2-4 y Tiro Suizo 1-7.

Primera A

El octavo capítulo de esta división tuvo estos marcadores: San Telmo de Funes 88-81 Echesortu; Saladillo 53-71 Los Rosarinos Estudiantil; Talleres de Villa Gobernador Gálvez 68-77 Red Star; Libertad 89-50 Paganini Alumni y Calzada 98-76 Talleres de Arroyo Seco

Este lunes se verán las caras Newell’s ante Gimnasia B y Atlético Fisherton contra a Puerto San Martín.

La tabla en el segundo nivel del básquet local es la siguiente: San Telmo de Funes 8-0, Atlético Fisherton 6-1, Echesortu 6-2, Los Rosarinos Estudiantil 6-2, Red Star de San Lorenzo 6-2, Saladillo 4-4, Talleres de Villa Gobernador Gálvez 4-4, Libertad 4-4, Calzada 4-4, Talleres de Arroyo Seco 4-4, Sportivo Federal 3-5, Gimnasia B 2-5, Paganini Alumni de Granadero Baigorria 2-6, Newell’s 2-5, Unión Sionista 1-7 y Puerto San Martín 0-7.

Primera B

El plato fuerte de la jornada fue el triunfo de Maciel en el clásico ante Alba Argentina por 94 a 80. También jugaron en esta octava jornada El Tala B 98-68 Provincial B y Temperley B 74-64 Unión de Arroyo Seco B.

Este lunes desde las 21.30 jugarán Atlantic Sportsmen B vs. Atalaya B, Fortín Barracas vs Náutico B, Ben Hur vs Ciclón y Servando Bayo vs Red Star B. El miércoles 6 de mayo cerrarán la fecha Universitario frente a Central B.

Los récords en esta categoría son: El Tala B 8-0, Alba Argentina de Maciel 6-2, Club Atlético Maciel 6-1, Atlantic Sportsmen B 5-2, Atalaya B 4-3, Servando Bayo 4-2, Ciclón 4-2, Temperley B 4-4, Fortín Barracas 3-4, Ben Hur 3-3, Rosario Central B 2-3, Unión de Arroyo Seco B 2-6, Provincial B 2-6, Universitario 2-4, Náutico Sportivo Avellaneda B 2-4, Edison 1-6 y Red Star de San Lorenzo B 0-6.

Las tablas en la C y la D Flex

En la primera C Flex el líder es Saladillo con un registro de 8-0. Lo siguen Regatas Rosario B 7-1, San Telmo de Funes B 5-2, Atlético Fisherton B 5-2, Residentes Parquefield 5-2, Arroyo Seco Athletic Club 5-3, Independiente de Ricardone 4-4, Los Rosarinos Estudiantil B 4-3, Velocidad y Resistencia 4-3, Universitario B 3-4, Paganini Alumni de Granadero Baigorria B 3-5, Tiro Suizo B 3-5, Calzada B 2-6, Belgrano de Rosario 1-7, El Tala C 2-6 y Sorrento Open 0-8.

Mientras que la Primera D Flex estos son los récords: Provincial C 7-1, Edison B 7-0, Timbuense 6-1, Libertad B 7-1, Sportivo Belgrano de Oliveros 6-1, Unión Sionista B 5-2, Alumni de Casilda B 5-1, Echesortu B 3-5, Ciclón B 3-4, Garibaldi de Fray Luis Beltrán 3-4, Sportivo Federal B 2-6, Servando Bayo C 2-6, Velocidad y Resistencia B 1-6, Unión y Progreso B 1-7, Talleres de Arroyo Seco B 2-5, Servando Bayo B 1-6 y Puerto San Martín B 1-6.

Básquet Femenino de la Asociación Rosarina de Básquet

Mientras que en la rama femenina, en la Primera A (máximo nivel de las mujeres) hay varios partidos pendientes. Los récords son: Talleres de Villa Gobernador Gálvez 4-1, Ben Hur 3-2, Temperley 3-2, Provincial 2-3, Regatas de San Nicolás 3-0, Náutico Sportivo Avellaneda 3-0, Rosario Central 1-4, Paganini Alumni de Granadero Baigorria 1-4 y Club Atlético Maciel 1-5.

En la Primera B femenina los récords están así: Sport de Cañada de Gómez 5-1, Alba Argentino de Maciel 5-0, Calzada 3-1, Asociación Deportiva Everton Olimpia (ADEO) 3-2, Paganini Alumni B 2-4, Belgrano 2-3, Residentes Parquefield 1-5, Unión de Arroyo Seco 2-2 y Newell’s 0-5.