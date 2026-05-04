Newell's jugará con una sola modificación contra Vélez en el Amalfitani

El único cambio será el ingreso de Nicolás Goitea por Oscar Salomón, ausente por un desgarro. El Colo Ramírez seguirá en el banco

Nicolás Goitea (en el medio) fue elegido para jugar por Noguera en el último partido de Newell's.

El único cambio de Newell’s para visitar a Vélez este lunes, a las 19.15, será a causa de la baja de Oscar Salomón por lesión. El zaguero se desgarró a los 5’ del partido contra Instituto y Kudelka designó a Nicolás Goitea para reemplazarlo en el partido pendiente de la 9ª fecha del torneo Apertura, que se disputará en el estadio José Amalfitani.

Goitea fue preferido por el entrenador por sobre Fabián Noguera , quien ingresó la fecha pasada en el momento que Salomón estuvo obligado a dejar la cancha por lesión.

Pese a que Juan Ignacio Ramírez convirtió goles en los dos últimos partidos, Kudelka mantendrá de centrodelantero a Matías Cóccaro.

Por su parte, Franco García y Bruno Cabrera reaparecerán luego de lesiones musculares. El delantero y el zaguero estarán entre los suplentes.

Kudela concentró con 24 futbolistas y al que terminó desafectando fue a Valentino Acuña. La convocatoria del mediocampista juvenil y la posterior marginación del equipo se repite en los últimos compromisos.

Los once de Newell's

La formación rojinegra: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Luciano Herrera; Juan Ignacio Ramírez.

El último partido del conjunto rojinegro en el torneo Apertura lo encuentra con un invicto de cinco partidos. Consecuencia de 3 victorias y 2 empates.

>> Leer más: Newell's visitará a Vélez, mejor de lo que estaba cuando la fecha se canceló

En sus dos últimas salidas del Parque consiguió el triunfo: Central Córdoba de Santiago del Estero (3-1) y Unión (3-2).

Si obtiene un nuevo éxito, igualará la última mejor racha de visitante, conseguida en 2017.