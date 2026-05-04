Trágico choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

El siniestro vial sucedió el domingo a la madrugada en Pellegrini y Balcarce, cuando el agente acompañaba un móvil sanitario que iba rumbo al aeropuerto

Gustavo Velozo tenía 23 años. Falleció en un choque frente a Tribunales cuando participaba en un operativo de traslado de órganos

Un policía de 23 años murió en las últimas horas tras colisionar con su moto contra un auto. El siniestro vial se produjo cuando el agente participaba de un operativo de traslado de órganos que fueron ablacionados en el hospital Provincial y eran transportados en un móvil sanitario al Aeropuerto Islas Malvinas .

Según fuentes oficiales, el choque se produjo alrededor de las 6 de ayer domingo en avenida Pellegrini y Balcarce, frente a los Tribunales provinciales.

El suboficial Gustavo Velozo, efectivo de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II, realizaba en su vehículo un acompañamiento a móvil sanitario que trasladaba órganos que fueron ablacionados en el Hospital Provincial.

De acuerdo con el parte oficial, la ambulancia se dirigía al Aeropuerto Islas Malvinas. Pero al llegar al cruce de Pellegrini y Balcarce, la moto de Velozo colisionó con un automóvil Volkswagen Gol. Minutos después, el policía fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) donde se diagnosticó que había sufrido fracturas múltiples.

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Según el diagnóstico realizado en primer término, el agente sufrió fractura expuesta de extremidad derecha y tenía comprometido el pulmón derecho con hemorragia. Ante ese panorama quedó internado en la sala de terapia intensiva, pero alrededor de las 21.15 se produjo su deceso.

Con relación al conductor del automóvil, fue identificado como Valentín R. G., de 19 años quedó imputado por homicidio culposo en siniestro vial.

Gustavo Velozo llevaba un año trabajando como policía. Había ingresado a la fuerza el 17 de febrero de 2025 y era oriundo de Las Garzas, localidad del departamento General Obligado, ubicada a unos 470 kilómetros al norte de Rosario.