Cartelera económica: la mesa de legumbres de Santa Fe se reúne en Rosario

El martes 5 de mayo se realizará la 1° Jornada de la Mesa de Legumbres de Santa Fe, un encuentro estratégico que reúne a los principales actores de la cadena de legumbres para analizar oportunidades, compartir conocimiento y proyectar el futuro del sector desde Santa Fe hacia el mundo. El encuentro, que será en la Bolsa de Comercio de Rosario y tendrá como lema “Legumbres: germinar el cambio”, propone convertirse en un espacio único de intercambio entre productores, empresas, exportadores, instituciones técnicas, academia y sector público. En un contexto de creciente demanda global de proteína vegetal y alimentos sustentables, las legumbres se posicionan como una de las grandes oportunidades productivas y comerciales para Argentina. Este evento busca fortalecer la articulación público-privada, impulsar la innovación tecnológica y promover el agregado de valor en origen, consolidando a Santa Fe como un polo estratégico para el desarrollo de la cadena de legumbres. A lo largo de la actividad, especialistas, referentes institucionales y representantes del sector compartirán experiencias, tendencias y herramientas concretas para potenciar la competitividad del sector. Inscripción aquí .

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) llevará adelante el 149° Congreso Maderero de la República Argentina. Se realizará del 7 al 9 de mayo en Cañada de Gómez y el encuentro contará con la participación de las 28 cámaras que integran la entidad a nivel nacional. Como en cada edición, el congreso se consolida como un espacio estratégico para el encuentro, el análisis y la proyección de toda la cadena de valor foresto-industrial. En un contexto desafiante para la producción, el evento reunirá a empresarios, dirigentes sectoriales y referentes técnicos para abordar la coyuntura económica, las oportunidades de desarrollo y los principales ejes que marcarán el futuro de la industria. La agenda combinará instancias de análisis con actividades en territorio, incluyendo visitas a empresas, espacios de intercambio institucional y presentaciones vinculadas a innovación, calidad y desarrollo productivo. La elección de la sede no es casual. Cañada de Gómez es la Capital Provincial de la Industria del Mueble en la provincia de Santa Fe y es reconocida como uno de los principales polos de la industria del mueble del país, con una fuerte tradición productiva y un entramado de pymes que impulsan el desarrollo regional. En este marco, el Congreso permitirá conocer de cerca experiencias industriales locales y el trabajo de instituciones clave como la Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez (Cima), que es la organizadora del Congreso, así como también la Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez (Fudeca) y el Centro Tecnológico del Mueble (CTM), orientadas a fortalecer la competitividad, la innovación y la calidad en el sector.

Los concesionarios del litoral realizan su convención regional en Rosario

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) continúa durante el 2026 con la realización de sus Convenciones Regionales y la segunda del año será en Rosario para los concesionarios del Litoral. El encuentro que se realizará el próximo 7 de mayo, en el Hotel City Center, contará con charlas informativas, de capacitación y de debate que brindará herramientas para todos los referentes de concesionarias de autos, motos y maquinarias agrícolas de toda la región. Bajo el lema “Anticiparse para competir: el nuevo negocio automotor” contará con la participación de autoridades nacionales, invitados especiales, referentes de toda la cadena de valor y los representantes de los concesionarios de Santa Fe y Ente Ríos. Durante la jornada se desarrollarán mesas de trabajo con temas clave para la gestión y el desarrollo del negocio de los concesionarios: escenario y ambiente de negocios, cliente 4.0, post venta de autos y motos, hábitos y comportamientos, acara joven, seguridad vial, negocios y mercado automotriz; servicios al socio; novedades registrales, impositivas y legales en la comercialización; todo lo referente al mercado de motos; motivación, cliente protegido, maquinarias agrícolas, tecnología e innovación y repuestos genuinos. También compartirán su visión especialistas sobre el contexto económico, la competitividad y las tendencias que marcarán el futuro del mercado automotor.

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) llevará adelante el 149° Congreso Maderero de la República Argentina. Se realizará del 7 al 9 de mayo en Cañada de Gómez y el encuentro contará con la participación de las 28 cámaras que integran la entidad a nivel nacional. Como en cada edición, el congreso se consolida como un espacio estratégico para el encuentro, el análisis y la proyección de toda la cadena de valor foresto-industrial. En un contexto desafiante para la producción, el evento reunirá a empresarios, dirigentes sectoriales y referentes técnicos para abordar la coyuntura económica, las oportunidades de desarrollo y los principales ejes que marcarán el futuro de la industria. La agenda combinará instancias de análisis con actividades en territorio, incluyendo visitas a empresas, espacios de intercambio institucional y presentaciones vinculadas a innovación, calidad y desarrollo productivo. La elección de la sede no es casual. Cañada de Gómez es la Capital Provincial de la Industria del Mueble en la provincia de Santa Fe y es reconocida como uno de los principales polos de la industria del mueble del país, con una fuerte tradición productiva y un entramado de pymes que impulsan el desarrollo regional. En este marco, el Congreso permitirá conocer de cerca experiencias industriales locales y el trabajo de instituciones clave como la Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez (Cima), que es la organizadora del Congreso, así como también la Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez (Fudeca) y el Centro Tecnológico del Mueble (CTM), orientadas a fortalecer la competitividad, la innovación y la calidad en el sector.

Llega Vincular Inteligente a Rosario

El gobierno de Santa Fe invita a participar de las rondas de negocios “Vincular Inteligente 2026”, soluciones innovadoras para los gobiernos locales y la producción, conectando demanda con la oferta tecnológica de Santa Fe. La iniciativa busca fortalecer la conexión entre el sector productivo, el ámbito académico y el ecosistema tecnológico, con el objetivo de impulsar la innovación y mejorar la competitividad. El encuentro se desarrollará el viernes 22 de mayo en La Fluvial de Rosario y convocará a empresas, pymes, emprendedores e instituciones interesadas en generar alianzas estratégicas y proyectos colaborativos. La propuesta busca acelerar la adopción de tecnología, promover la transferencia de conocimiento y consolidar redes de trabajo que aporten valor a la economía real. También habrá un ciclo de charlas. Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace.

Conferencia Fabricar Futuro

El 28 de mayo las provincias se sientan a debatir el país que quieren fabricar. La Federación Industriales de Santa Fe (Fisfe) junto al gobierno de la provincia invitan a participar del encuentro “Fabricar futuro”, un evento que reunirá a quienes piensan, producen y gestionan: tres miradas que se necesitan mutuamente para construir el futuro del país. El mundo atraviesa transformaciones aceleradas, la transición energética, el cambio tecnológico y la reconfiguración de las cadenas de valor están redefiniendo las reglas del desarrollo: dónde se produce, cómo se organiza el trabajo y quién captura el valor. Y Argentina no puede quedar al margen de este proceso. Inscripción aquí.

Convocan a startups para transformar salud y alimentos

Con el objetivo de identificar y potenciar startups de impacto social que desarrollen soluciones innovadoras en salud, agricultura y seguridad alimentaria en América Latinase abrió la convocatoria para una nueva edición de su programa regional Legado 2026. La iniciativa, impulsada por la Fundación Bayer en alianza con Endeavor, salió a la búsqueda de emprendimientos que ya hayan superado una etapa inicial de validación y busquen escalar sus modelos de negocio. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de mayo. La edición 2026 amplía su alcance geográfico y se posiciona como una plataforma regional. A los países del Cono Sur —Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay— se suman Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú. Legado está dirigido a emprendimientos de base tecnológica o científica que ya cuenten con primeras ventas —o estén próximos a lograrlas— y que busquen dar el salto hacia una mayor escala. El enfoque prioriza proyectos con impacto sistémico, capaces de intervenir en cadenas completas y no solo en problemas aislados. En el eje de salud, se destacan soluciones vinculadas a diagnóstico y prevención de enfermedades, acceso a servicios sanitarios, salud femenina, longevidad y acceso a agua potable y saneamiento. En agricultura y seguridad alimentaria, las prioridades incluyen la reducción del desperdicio de alimentos, la promoción de dietas saludables, la agricultura regenerativa y el fortalecimiento de pequeños y medianos productores. El programa seleccionará diez startups, que accederán a mentorías estratégicas con especialistas de Bayer, Endeavor y referentes del ecosistema emprendedor, además de visibilidad y conexiones a nivel regional. Además, dos emprendimientos recibirán un premio económico de 20.000 dólares cada uno para potenciar su crecimiento. Las startups interesadas pueden inscribirse hasta el 31 de mayo a través del sitio oficial del programa: https://www.conosur.bayer.com/es/legado. El proceso incluye instancias de evaluación, entrevistas y presentaciones, y culmina con un demo day regional hacia fin de año.

petro Petroquímica. El impacto en la ciudad, de 45 mil habitantes, es enorme.

El desarrollo petroquímico

En medio dela reconfiguración de los mercados y la aceleración tecnológica, el Instituto Petroquímico Argentino (IPA) realizará una nueva edición de la Jornada de la Industria Petroquímica 2026, que se llevará a cabo el martes 9 de junio en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunirá a los principales referentes del sector para analizar los ejes que definirán el rumbo de la actividad en los próximos años. La propuesta estará orientada a una mirada concreta sobre cómo capitalizar la oportunidad energética de la Argentina, avanzando en su transformación en industria y en el desarrollo de cadenas de valor. En línea con la agenda estratégica del sector, esta edición pondrá el foco en la competitividad industrial y en la necesidad de convertir los recursos energéticos disponibles en desarrollo productivo, inversión y generación de valor agregado en la Argentina. La integración de la cadena de valor, la eficiencia operativa y las condiciones para el crecimiento de la petroquímica serán ejes centrales de la discusión. Más información e inscripciones en el link http://jornada-petroquimica.com/ o consultas al email [email protected].

Congreso ganadero 2026 en Rosario

El 11 de junio se realizará en Rosario el XIII Congreso Ganadero, un encuentro clave para analizar la situación actual del sector y brindar herramientas a productores. La jornada pondrá el foco en mejorar la eficiencia productiva y aumentar los kilos por animal. El Ing. Agr. Tomás Layús presidente de la Sociedad Rural de Rosario, destacó que el evento buscará “mostrar dónde está parada hoy la ganadería”, con un diagnóstico realista que contemple tanto las oportunidades como las dificultades actuales. Según explicó, el escenario presenta “luces verdes, amarillas y algunas rojas”, lo que obliga a analizar en profundidad cada sistema productivo. El congreso tendrá formato de jornada completa y reunirá a especialistas y referentes del sector, con el objetivo de acercar información técnica y estratégica a los productores. Uno de los ejes centrales será la necesidad de mejorar la eficiencia tranqueras adentro. Entre los temas que se abordarán se destacan el aporte de la genética, la sanidad animal clave para evitar pérdidas productivas y el aprovechamiento de recursos forrajeros en un año que se perfila como húmedo. También se hará foco en el manejo, el seguimiento y el uso de datos como herramientas fundamentales para mejorar los resultados. Inscripción aquí.