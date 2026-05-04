La agroexportación endereza la liquidación de dólares con un dato elocuente sobre retenciones

Los granos y subproductos exportados aportaron 2.500 millones de dóalres, casi igual que el mismo mes de 2025, un 23% más que marzo, pero acumula poco en el año

El complejo agroexportador argentino liquidó durante abril de 2026 unos 2.495 millones de dólares . Esta cifra representa un crecimiento del 23% respecto a marzo del mismo año , consolidando la recuperación del flujo de divisas en el segundo trimestre aunque por ahora no es récord como se había proyectado.

Además significó un acumulado anual total de u$s7667 millones, que comparado a igual periodo de 2025 significó un ingreso inferior del 11% en medio de precios que no tuvieron incrementos significativos.

Uno de los datos más destacados del informe es que, en comparación con abril de 2025, la liquidación mostró un retroceso de apenas el 1%, según los números de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Según Gustavo Idígoras , presidente de Ciara-CEC, esta variación es considerada "insignificante" y marca un punto de inflexión: los beneficios de la suspensión de los Derechos de Exportación (DEX) que rigieron el año pasado ya no tienen impacto en el mercado actual. "Muestra que los efectos de la suspensión del año pasado ya no se sienten en el mercado de granos para exportación, unicamente por efecto precios son las diferencias".

"No se siente porque ya se consumió el total de anticipos de divisas, ahora el flujo de mayo en adelante es el resultado de esta cosecha", explicó a La Capital el presidente de la poderosa cámara aceitera.

Mientras la soja comienza a dar sus primeros pasos en la campaña -con el arribo inicial de camiones para procesamiento industrial-, el maíz se ha convertido en el protagonista absoluto del período. Se pudo apreciar en el gran crecimiento de arribo de camiones de maíz y girasol y la llegada de los primeros con soja a las terminales portuarias que en los últimos días llegaron a 9.000.

La agroindustria cerró el primer cuatrimestre de 2026 con un volumen histórico de 40 millones de toneladas exportadas, un 11% por encima del récord anterior de 2022.

El acumulado anual de los primeros cuatro meses de 2026 asciende a US$ 7.667 millones. Si bien este total es un 11% inferior al mismo periodo de 2025, la industria destaca la solidez del volumen de carga, lo que posiciona al sector con expectativas positivas a medida que el procesamiento de soja gana ritmo en los próximos meses.