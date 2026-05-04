Rosario vivió un fin de semana largo a pleno: los hoteles tuvieron una ocupación del 70%

Desde el Etur calculan que unos 31 mil visitantes llegaron a la ciudad a tomar un descanso. El impacto económico fue de $2.500 millones

El pasado fin de semana largo, Rosario volvió a ser el centro de atención de quienes decidieron tomar un descanso de tres días. De acuerdo a un balance del municipio, la ocupación hotelera promedio fue del 70% y el impacto económico de esas mini vacaciones alcanzó a 2.500 millones de pesos .

Como sucedió con el feriado de Semana Santa, la ciudad volvió a tener un fin de semana con muy buena ocupación y una gran cantidad de visitantes.

Según el balance presentado por el municipio, la ocupación hotelera promedio fue del 70%. Los datos relevados por el Ente Turístico Rosario (ETUR) estimaron un total de 31.474 visitantes y un impacto económico de $2.504.958.000, cifra que refleja el dinamismo de toda la cadena de valor turística: alojamiento, gastronomía, transporte y comercio.

Así, Rosario refrendó una vez más su lugar como destino turístico de referencia en la región durante el fin de semana largo del Día del Trabajador.

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Los alojamientos de todas las categorías fueron los más beneficiados por la llegada de turistas. La ocupación de los hoteles cinco estrellas llegó al 71 % y hubo un 75% en hoteles tres estrellas, 79% en apart hoteles, 62% en hoteles cuatro estrellas y 60% en alojamientos turísticos temporarios.

La estadía promedio fue de dos noches, con una presencia destacada de visitantes provenientes de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Se registró también un flujo significativo de excursionistas llegados desde localidades del interior de la provincia.

Rosario, el gran atractivo

Lo que distingue a este fin de semana largo, de acuerdo al informe, es que el movimiento turístico se sostuvo sobre la propia identidad de la ciudad, sin grandes espectáculos de masiva convocatoria como había ocurrido el fin de semana pasado.

Rosario convocó por lo que es: su gastronomía, su costanera, su arquitectura y una intensa cartelera cultural que incluyó teatro en múltiples salas —con funciones en el Teatro Broadway, el Teatro Astengo, y Plataforma Lavardén, entre otros espacios—, además del primer Torneo Provincial de Pádel y propuestas para todas las edades a lo largo del fin de semana.

De esta manera, "mientras se viene un mayo con importantes shows y propuestas, la ciudad sigue mostrando versatilidad en un contexto muy adverso para la industria del turismo. Este resultado consolida una tendencia que Rosario viene profundizando: la capacidad de atraer visitantes de manera sostenida, más allá de los picos generados por eventos puntuales, en base a una oferta urbana, cultural y gastronómica que opera como destino en sí mismo", cierra el documento.