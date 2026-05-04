Rosario ya tuvo 300 mil asistentes a grandes shows privados en lo que va de 2026

Se trata de recitales, espectáculos y fiestas masivas con entrada paga de artistas nacionales e internacionales. Creció un 15% respecto al mismo período del 2025

El Cumbión del Paraná que se realizó en el estadio de Central Córdoba fue uno de los shows más convocantes de lo que va del año en Rosario.

Rosario se consolida como epicentro nacional e importante plaza de espectáculos masivos privados . Según datos de la Municipalidad, en estos primeros cuatro meses del año unas 324 mil personas asistieron a eventos, recitales y shows en la ciudad, marcando un crecimiento promedio del 15 por ciento en comparación con 2025.

La cifra corresponde a espectáculos artísticos y culturales, fiestas y grandes festivales en los que se paga entrada, y surgen de la Secretaría de Control, que autoriza e inspecciona este tipo de acontecimientos.

Infraestructura de shows

“Este aumento en la asistencia refleja el buen momento que vive Rosario como destino de grandes eventos, no solo a nivel nacional, sino también internacional. El crecimiento es resultado del fortalecimiento de la infraestructura local y también del trabajo conjunto que venimos realizando para aumentar el control y la seguridad, que ha permitido que la ciudad sea un referente para la producción de eventos masivos”, destacó el secretario de Control, Diego Herrera.

El funcionario recordó que el área de Control del municipio es quien autoriza este tipo de eventos a través de previas inspecciones técnicas, condiciones de seguridad, higiene y eléctricas. Durante los espectáculos también se despliegan fiscalizaciones en los ingresos y egresos y todas las instalaciones, incluidas las sanitarias, entre otras.

Mientras tanto, en el exterior se desarrollan controles a cuidacoches, venta ambulante y el buen uso de los espacios públicos, además de los operativos de ordenamiento de tránsito en los entornos.

Las áreas que intervienen en estos operativos son las direcciones de Inspección de Industrias, Comercios y Servicios; Tránsito; Control Urbano; Proximidad; y Fiscalización del Transporte. En tanto, parte de estas intervenciones se llevan a cabo con la policía de Santa Fe a través de la Dirección Provincial de Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad.

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Eventos masivos

Esto se produce en un contexto en el que Rosario empieza a consolidar infraestructura propia y adaptable para concretar eventos masivos y así traer grandes figuras para llenar estadios, convirtiéndola en un punto estratégico para la producción de eventos nacionales e internacionales.

Espacios promovidos por el Estado municipal, como el Hipódromo, el Autódromo, el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito y el reciente Bioceres Arena se complementan con teatros, salas y auditorios emblemáticos como El Círculo, el Metropolitano, La Comedia y el Auditorio Fundación. También los estadios de fútbol, como el de Newell's y el de Central Córdoba, fueron epicentros de grandes jornadas.

En este marco, en lo que va del año entre los shows de relevancia nacional se destacaron los recitales de Tini (25.000 personas); el Cumbión del Paraná en Central Córdoba (20.000); Ricky Martin (17.000); y Alejandro Sanz (15.000). También pasaron por la ciudad artistas de la talla de Diego El Cigala, Los Fabulosos Cadillacs, Ricardo Montaner, Divididos, Jorge Drexler, el Dúo Pimpinela, Abel Pintos y Luciano Pereyra, entre otros.

Los que se vienen

En tanto, la proyección artística de la ciudad continuará durante mayo con nuevas presentaciones que sostienen el ritmo cultural y el movimiento turístico. El sábado 9 de mayo se presentará Pity Álvarez en el Autódromo. El sábado 16 de mayo llegará a Rosario Robert Plant, figura histórica del rock internacional y exlíder de Led Zeppelin, en un espectáculo que se perfila como uno de los grandes hitos musicales del año.

Por otro lado, el domingo 17 de mayo será el turno del dúo urbano Ca7riel y Paco Amoroso, que convocará a nuevas audiencias con una propuesta contemporánea y de fuerte presencia escénica.

En tanto, otro aporte importante en estos cuatro meses del año fue el que hicieron las fiestas electrónicas, que con 11 eventos autorizados ya albergaron a 40.950 asistentes.

Vale recordar que Rosario fue pionera al implementar procedimientos y protocolos de seguridad que incluyen el cuidado de la salud integral de quienes concurren a estos eventos. La Secretaría de Control forma parte de las reparticiones que participan de esos controles preventivos desplegados.