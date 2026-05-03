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Newell's viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera

El entrenador Frank Kudelka citó a 24 futbolistas para el partido del lunes contra Vélez. Michael Hoyos no fue convocado y su futuro parece lejos del Parque

3 de mayo 2026 · 18:48hs
Franco García reaparece en Newells tras una lesión muscular.

Leo Vincenti

Franco García reaparece en Newell's tras una lesión muscular.

El plantel de Newell's viajó por la tarde del domingo desde Bella Vista para comenzar la concentración en la Ciudad Autonóma de Buenos Aires. Son 24 los futbolistas convocados por Frank Kudelka para el partido de este lunes, a las 19.15, contra Vélez. Este será el último encuentro de la Lepra en el torneo Apertura.

El zaguero Bruno Cabrera y el delantero Franco García, quienes entrenaron desde el lunes pasado con normalidad luego de superar lesiones musculares, forman parte de la delegación rojinegra. En principio, ninguno de los dos será titular. Estarán en el banco de suplentes.

Kudelka tendrá que definir quién de los 24 futbolistas que concentró no firmará planilla y quedará al margen del compromiso en Liniers. En los últimos partido se repite el elegido: Valentino Acuña

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Para la despedida de Newell’s del Clausura, Matías Cóccaro está listo para seguir entre los titulares como centrodelantero. Pero el uruguayo tiene un competidor, que pide lugar con goles.

>> Leer más: Newell's: Frank Kudelka define entre el oficio del Cóccaro o el gol del Colo Ramírez

También uruguayo, Juan Ignacio Ramírez se reencontró con el gol en los dos últimos partidos. Tuvo la eficacia que necesita un conjunto con una cuota de gol no muy alta y que tampoco cuenta con un goleador definido.

Michael Hoyos, afuera y quizás lejos

No aparece entre los concentrados otro nueve del plantel. Michael Hoyos. El delantero fue tenido poco en cuenta por Kudelka y nuevamente quedará afuera de una presentación de Newell's.

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Michael Hoyos hizo un único gol, ante Independiente. Perdió espacio con Kudelka.

Michael Hoyos hizo un único gol, ante Independiente. Perdió espacio con Kudelka.

A esta altura, todo parece indicar que Hoyos no continuará en el club del Parque, pese a que llegó a comienzos de año.

Además, Kudelka tendrá que determinar el reemplazante de Oscar Salomón, con un desgarro. Nicolás Goitea es el candidato.

En tanto. Luciano Herrera puede ingresar de extremo izquierdo por Walter Núñez.

La formación posible de Newell's

El once probable: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Luciano Herrera; Matías Cóccaro o Juan Ignacio Ramírez.

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