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Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un contundente ganador

Central y Newell's se midieron este fin de semana en una nueva fecha de las inferiores de la Asociación Rosarina y un equipo ganó cinco partidos.

3 de mayo 2026 · 20:30hs
Central y Newells se enfrentaron en las inferiores de la Rosarina.

Central y Newell's se enfrentaron en las inferiores de la Rosarina.

Central y Newell's se enfrentaron este fin de semana en la Ciudad Deportiva en los clásicos de inferiores de la Asociación Rosarina y hubo un claro ganador: los canallas se quedaron con cinco triunfos contra una sola victoria de Newell's y un empate.

Los clásicos de la Rosarina del sábado

10ª división (Categoría 2013) / Central 1 - Newell's 0

Central: Nicolás Domínguez; Juan Ignacio Quiroga, Alan Franco, Milo Gadea, Lionel Caballero (1 gol), Genaro Bruno, Santino Díaz, Augusto Pittilini, Milo Heit, Alvaro Barberi y Thiago Spedaletti. DT: Luis Miniello. Suplentes: Francesco Perugini, Bastian Coronel, Santiago Minetti, Gonzalo Guerrero y Agustín Mayo.

Newell’s: Ivan Ramos; Ciro Ledesma, Giovanni Arce, Bautista Nuñez, Santino Armendariz, Bautista Mansilla, Lorenzo Jara, Luiggi Carraro, Yamil Enseñat, Felipe Paz y Valentino Suárez. DT: Luciano Paciullo. Suplentes: Demian Duarte, Tian Ramírez, Santino Verón, Martino Dobboletta, Danilo Di Doménica, Juan Pablo Ledesma y Pedro Álvarez.

9ª división (Categoría 2012) / Central 1 - Newell's 0

Central: Gino Giusti; Benjamín Enriotti, Francesco Rigiracciolo, Bastian Reichhardt, Tomás Sánchez, Ian Pucheta, Santiago Castellarín, Joaquín Castellarín, Tomás Almada, Ian López (1 gol) y Bautista López. DT: Matías Felice. Suplentes: Francis Kozel, Joaquín De Angeli, Benjamín Vallejos, Valentino Moyano González, Ian Sosa, Santino Delgado Castro y Mateo Aguilar.

Newell’s (0): Nahuel Mansilla; Juan Biasutti, Benjamín Benítez, Santino Damiani, Francesco Geminale, Thiago López, Benicio Zanni, Gian Godoy, Rodrigo Sanabria, Ignacio Lencina y Byron Juárez. DT: Gastón Cozzoni. Suplentes: Benjamín Campanella, Giovani Castro, Valentino Vella, Ignacio Ivaldi, Eliseo Morales, Dylan Batalla e Ian Castelli.

7ª división (Categoría 2010) / Central 0 - Newell's 1

Central: Enzo Rogni; Oscar Lucero, Gaspar Gaona, Santino De Ninnis, Benjamín Londero, Bautista Coulter, Álvaro Biagioni, Luca Bertorello, Leonardo Ramírez, Lautaro Fernández y Facundo Real. DT: Jesús González. Suplentes: Thiago Delfino, Ivo Gassmann, Juan Leyba, Ramiro Godoy, Augusto Zurita y Juan Cerda.

Newell’s: Ciro Antuña; Giovanni Rubortone, Juan Martín Berardo, Santino Botti, Gonzalo Caraballo, Facundo Spinozzi, Luca Depetris, Héctor Dávalos, Yani Romero (1 gol), Santiago Lavallén y Alan Konig. DT: Lisandro Sacripanti. Suplentes: Juan Cruz Milán, Lautaro Herrero, Agustín De Los Santos, Pedro Cabrini, Giovanni Consani y Francisco Fernández.

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La jornada del domingo en la Ciudad Deportiva

11ª división (Categoría 2014) / Central 2 - Newell's 0

Central: Juan Ignacio Patalán; Martín Rodríguez, Benicio Escudero, Felipe Sánchez, Felipe Bravettti, Franco Ballester Eseverri, Tomás Vecchio (1 gol), Manuel Sandrigo, Gino Rotella, Enzo Argüello (1 gol) y Matías Servín Domínguez. DT: Ariel Giaccone. Suplentes: Theo Giménez, Mateo Miño Guerrero, Ciro Reinoso, Mateo Córdoba y Leo Ruben Carazzone.

Newell’s: Ciro Masciotra; Ezequiel Monzón, Bastian Montenegro, Lucas Páez, Iván Segovia, Juan Lucero, Thiago Domínguez, Ariel Gazquez, Filipo Vasari, Benjamín Nuñez y Tiziano Fascendini. DT: Julio Bottino. Suplentes: Jurgen Suárez, Bastian Banega, Braiton Acevedo, Benjamín Rizzo, Román Villalba y Maicol Sánchez.

8ª división (Categoría 2011) / Central 1 - Newell's 0

Central: Nicolás Cordoba; Santino Chamorro (1 gol), Santino Torres, Gianfranco Montenegro, Dylan Martínez, Miqueas Mársico, Jonás Reyes, Lucas Nascimento, Julián Albanesi, Ramiro Billordo y Thiago Barrios, DT: Leonel Barbeito. Suplentes: Lorenzo Coppini, Valentino Faccendino, Santiago Viglierchio, Santino Alvarez, Nicanor Gutiérrez, Nahuel Aquino y Aaron Toledo.

Newell’s: Juan Restovich; Agustín De Los Santos, Uriel Saucedo, Alejo Giorgio, Jeremías Viglianco, Juan Maidana, Ian Gamarra, Bautista Fabrizio, Bautista Favaro, Amador Andruetto y Elías Juárez. DT: Manuel Donsanti. Suplentes: Bautista Pasquali, Mateo Sartore, Julián Gómez Mattar, Joaquín Viola, Gerónimo Gómez, Jeremías Suárez y Fausto Alloco.

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6ª división (Categoría 2009) / Central 1 - Newell's 0

Central: Nicolás Rioja; Felipe Zárate, Máximo Riotort, Lucas Barrios, Bruno Medina, Juan Ignacio Scaglia, Laureano Maldonado, Thiago Cistriano (1 gol), Bruno Ríos, Lucio Rodríguez y Jeremías Villalba. DT: Marcelo Trivisonno. Suplentes: Giorgio Airoldi Marelli, Tomás Alegre, Akil Munnich de Palma, Lucas Carmona, Milton Esquivel, Alexander Giménez López y Joaquín Baguear.

Newell’s: Bautista Díaz Bancalari; Renzo Bonifazi, Teo Fenoglio, Agustín Perisset, Agustín Braidot, León Canteros, Juan Martín Olmedo, Nicolás Perisset, Facundo Albanese, Máximo Contreras y Juan Bautista Balmaceda. DT: Juan Muller. Suplentes: Bruno Dianda, Santiago Lell, Mateo Mainini, Genaro Alvez, Lucio Villagra, Elías De Girolami y Santiago Fontana.

5ª división (Categoría 2008) / Central 0 - Newell's 0

Central: Antonio Cena; Martín Bellacomo, Franco García, Marcos Rípoli, Agustín González, Bruno Varela, Alejo Gareis, Bautista Turchette, Bautista Gioda, Matías Viglierchio y Santiago Tonti. DT: Gabriel Santos. Suplentes: Ramiro Di Chiara, Patricio Juan, Facundo Schiavo, Emiliano Ramírez, Jeremías Sánchez, Santino Blunda y Gerónimo Gherra.

Newell’s: Agustín Zapata; Thiago Galli, Jeremías Acosta, Brandon Mendoza, Tomás Monzón, Leonel Aranda, Tiago Martínez, Roberto Simón Peña, Genaro Castelli, Kevin Gómez y Antonio Condrac. DT: Víctor Hugo Rosales. Suplentes: Ramón Espinal, Benicio Vittone, Santiago Díaz, Tomás Ledesma, Franco Monestés, Tomás Haberlih y Jeremías Morales.

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