Ciro Seisas sobre las rutas nacionales: "Santa Fe financia al país, pero el país nos aporta abandono"

Los corredores nacionales vuelven a ser tema de debate con tres nuevos proyectos para recuperar los fondos del impuesto a los combustibles y acelerar el traspaso de la 34 y la A012

El senador provincial Ciro Seisas, presentó una ofensiva legislativa de tres proyectos para frenar el abandono de las rutas nacionales en Santa Fe. Ante la falta de respuestas de Nación, el legislador exigió la devolución de los fondos específicos del impuesto al combustible y el traspaso urgente de la Ruta 34 y la A012 "para que la provincia tome el control de las obras".

Ante la parálisis federal, el senador pide que la RN34 y la A012 sean transferidas a jurisdicción provincial . "En 2026, la desidia nacional ya se cobró 34 vidas en corredores santafesinos; la provincia está lista para ejecutar las obras que Nación decidió abandonar", indicó en un comunicado.

“Los santafesinos pagan impuestos en el surtidor, peajes caros y reparaciones por roturas, pero reciben cráteres. Exigimos que el impuesto al combustible deje de ser retenido por Nación —que adeuda 1,16 billones de pesos— y se coparticipe para arreglar rutas y subsidiar el transporte” aseguró Seisas.

El legislador por el departamento Rosario expresó que "mientras Santa Fe exporta 1.800 millones de dólares mensuales, Nación privilegia los subsidios al Amba". Así, Seisas denunció que "no se trata de ajuste, sino de una decisión deliberada de abandonar el corazón productivo del país a pesar de los constantes reclamos judiciales y administrativos".

En este sentido el senador volvió a insistir con la redistribución del impuesto al combustible: “Cada vez que un santafesino carga nafta, paga un impuesto que por ley debería volver en arreglo de rutas nacionales y subsidios a los sistema de transporte. No vuelve un solo peso ni para una cosa ni para la otra. Ademas Nación retuvo más de 1,16 billones de pesos que nos pertenecen. El ciudadano paga tres veces, con impuestos, con peajes y con el daño del auto, recibe cráteres y además paga tres veces mas caro el boleto de colectivo que en Amba”.

Abandono bajo la máscara del ajuste

“No es ajuste, es desidia. Pedimos que arreglen o que nos dejen arreglar a nosotros. Doce viajes a Buenos Aires y amparos judiciales no alcanzaron: es hora de que Santa Fe deje de ser tratada como una caja de recursos y empiece a ser respetada como una provincia que salva vidas”, sentenció Seisas.

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