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Se bajó un soldado del Senado, pero la batalla sigue

La tensión de los senadores con el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, no sanó y los peronistas aprovechan la leña caída. Stand by e interpelación a mano

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

4 de mayo 2026 · 06:05hs
El Senado fue el escenario de disputa entre Felipe Michlig y el ministro Lisandro Enrico.

Foto: Archivo / La Capital.

El Senado fue el escenario de disputa entre Felipe Michlig y el ministro Lisandro Enrico.

El Senado de Santa Fe mantiene viva algunas brasas luego del incendiario pedido de informes de Felipe Michlig contra el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, de su mismo frente gobernante, en el que lo acusó discrecionalidad en el reparto de obras. Fue el pronunciamiento de un caudillo del siglo XXI en una disputa más honda que una simplemente territorial.

La olla de la cocina del poder santafesino burbujea bien al mínimo a pesar de que el hoy ministro renunciara a su cargo legislativo, que conservaba bajo la figura de licencia. Licencia que le había otorgado el propio Michlig, entre otros senadores oficialistas de Unidos, “por solidaridad y para darle la oportunidad de ser funcionario”.

En esa contradicción partidaria se agranda la disputa que el gobernador Maximiliano Pullaro intentó cerrar con la renuncia y que no raye al frente Unidos. “La rivalidad estuvo siempre y se va a profundizar”, apuestan con algo de saña en la oposición de la Cámara alta y deslizan que el presidente del Senado está agazapado y no se olvida fácil.

Senado en stand by

Es más, creen que puede volver a haber algún roce futuro con el Senado y suman una subordinada clave a la frase: “En la medida en que Lisandro no cambie”. ¿Qué debería cambiar?

El bloque justicialista dice que el ministro pasa por encima de sus voluntades a la hora de las obras y recorridas en los departamentos. No es, ni más ni menos, lo que Michlig y otros que lo apoyaron en el pesado pedido de informes, como Rodrigo Borla y Esteban Motta, sostienen, que ahora prefieren callar.

Lo sostuvo sin filtros el senador justicialista de Las Colonias, Ruben Pirola, en la sesión en la que Leticia Di Gregorio, reemplazante de Enrico en la banca, anunció la renuncia. Pirola dijo haberse desayunado en ese momento la decisión del ministro y salió a hablar y con dureza.

“No podemos decir que somos tratados todos iguales, ni que no existe discriminación cuando nos vinculamos, no se en la asignación de obras pero sí en el trato. Desde no tener conocimiento que pisa uno de nuestros departamentos, o un acto o la posibilidad de tener una obra o colaborar en la necesidad de los departamentos. Fue parte del oficialismo, particularmente quien habla y los intendentes y presidentes comunales, sentimos esa situación”, puntualizó.

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Los radicales Felipe Michlig y Lisandro Enrico y una interna en Unidos.

Los radicales Felipe Michlig y Lisandro Enrico y una interna en Unidos.

Enrico se defendió en contacto con La Capital. “No es así, nuestra mirada es provincial, todas las ciudades, todos los departamentos. Este jueves entregamos viviendas en General Lagos, gobierno del PJ. El martes viviendas en Reconquista, del peronismo. El viernes convenio de agua potable en Funes y luego Las Parejas, ambos del justicialismo”.

Di Gregorio, al blanquear la renuncia en el recinto de Enrico, hizo una fuerte defensa. “Una cosa destaca a él sobre otros políticos y es que nunca especuló: si no servía como ministro, se volvía a su banca”, dijo. Es una contradicción en sí misma.

La palabra especulación no es menor en estas semanas de cuando Michlig en una nota en Letra P dejó abierta la posibilidad de incorporar a La Libertad Avanza a Unidos, mientras Enrico sale cada vez más fuerte contra los mileístas al punto de decirles que "se cagan en la gente". Dos banderas plantadas en toda la discusión.

Al margen de eso, Di Gregorio pidió al presidente del cuerpo y a todos los senadores que la “traten con el mismo respeto y atribución que el resto”. La dinámica del Senado puede cambiar sin Enrico adentro y con una nueva fisonomía en marcha o, al menos, una consolidación.

>>> Leer más: Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

El bloque peronista, de apenas cinco senadores, se abroquela en el tema con la conducción del Senado de Michlig. Lo dijo Pirola y no hizo falta echarle agua: “Más allá del acuerdo de Unidos y la mayoría de votos reunidos para ser presidente de esta Cámara, refrendamos esa decisión y acompañamos al senador de San Cristóbal como presidente, y quiero reafirmar ese voto favorable porque es garantía de diálogo y expresarnos en esta Cámara”.

No solo es una forma de aislar al ministro sino que intentan exponerlo con Pullaro. “Ese no es el espíritu del gobernador, lo hemos charlado”, dijo respecto de la supuesta diferencia de trato entre departamentos.

Renuncia y lo que viene

Pirola sostuvo que “la renuncia llega tarde” y que “no viene a subsanar nada”. Y agregó: “Teníamos la expectativa Lisandro con la confianza que le había dado el gobernador podría convertirse en una ventana de oportunidades de tantas cosas que hablamos en este recinto”.

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El senador provincial Ruben Pirola se sumó a las críticas por el reparto de obras.

El senador provincial Ruben Pirola se sumó a las críticas por el reparto de obras.

Es lo mismo que dijo en su momento Michlig. “Junto a Enrico nos quejamos de la discrecionalidad del anterior gobierno provincial y nos juramentamos obrar distinto. Hoy no puedo decir que eso ocurra”, sostuvo.

Si bien el peronismo ya había pataleado en 2025 por supuesta discrecionalidad en el reparto, ahora que uno de su propio frente la cuestiona, deciden hacer leña. La ven picando en el área y avisan que no dudarán en meterla.

¿Qué significa? En el peronismo esperan un cambio en la metodología de trabajo en línea con lo que cuestionó Pirola en el recinto. De lo contrario, avisan que pueden avanzar con un pedido de interpelación. Lo harían si ven agua en la pileta, es decir, que tenga posibilidad de concreción, y hoy no hay garantías de que el radicalismo la frene.

En el oficialismo le intentan bajar los decibeles porque saben que eso sería un límite traspasado. Sin embargo el propio presidente provisional del Senado cuando dijo que no le "quedaba otra" que presentar el pedido de informes advirtió que si no le contestaba “tomaría otras medidas”, en una directa alusión a citarlo al recinto.

Un senador radical afirmó a La Capital que no hay ninguna chance de interpelación. "Es un tema cerrado. La no respuesta de Felipe en la última sesión es un mensaje claro de que se pasa de página". Con los meses, incluso en 2027, se verá si se pasó de página o si se abre otro capítulo.

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