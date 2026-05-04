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Primera C: Argentino lo tenía, se durmió en el final y Centro Español no perdonó

Argentino se quedó en el final y el Gallego con un penal dudoso, sancionado por el árbitro Iñaki Iparraguirre se quedó con el triunfo en la Primera C.

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

4 de mayo 2026 · 18:32hs
Primera C: Argentino cayó ante Centro Español en el final partido

Gentileza: Prensa Argentino

Primera C: Argentino cayó ante Centro Español en el final partido, en la cancha de Ituzaingó.   

Argentino se durmió en el final y Centro Español lo derrotó 3 a 2 en la cancha de Ituzaingó por la Primera C. De movida, Thiago Bartalini con una perfecta definición puso el marcador a favor del Albo, luego lo empató Brian Hernández para el Gallego y a los 70', Theo Guiñazú de tiro libre estampó el 2 a 1.

En el cierre del encuentro llegaron los goles del local por intermedio de Capurro, a los 90 y de Willian Giménez en un penal dudoso que solo vio el árbitro Iñaki Iparraguirre.

El Salaíto ocupa el penúltimo lugar con 8 puntos de la Zona y todavía no pudo gana en calidad de visitante. El técnico José Previti dispuso el regreso de Julián Andrada por el colombiano Orejueja, en el mediocampo y el ingreso de Carlos Raga por Milton Espíndola. El resto del equipo es el mismo equipo que igualó ante J. J. Urquiza 1-1.

Tremenda definición y gol de Thiago Bartalini

Cuando todos se estaban acomodando, llegó la primera situación del encuentro para Argentino a los 7 minutos, perfecta habilitación de Raga para Bartalini, el ex Rosario Central tras eludir al golero Forgaral y con caño incluido sobre el defensor Medaglia puso el 1 a 0 para el Albo.

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Con el resultado a su favor, el equipo de la Garza Previti jugó ordenado en todas las líneas, trató de manejar el trámite y de contra trató de llegar al segundo con los remates de Raga y Andrada.

Centro Español dilapidó dos chances para igualar

Por su parte el Gallego, con el correr de los minutos, se adelantó en campo y contó con dos chances para empatar el partido pero los remates de Brian Fernández y Willian Giménez salieron desviados.

Después el trámite fue parejo, Centro Español no tuvo ideas para llegar a Olivera y por su parte Argentino no se desesperó y se fue al descanso con el resultado a su favor.

Argentino entró dormido

En el complemento, el dueño de casa salió decidido en busca de la igualdad, a los 47' , Brian Hernández capturó un rebote en la medialuna y con tiro esquinado derrotó a Olivera para poner el 1 a 1. Y un minuto después, La Sala reventó el poste izquierdo del Albo.

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Argentino entró dormido, le costó meterse partido y con los ingresos de Theo Guiñazú y Facundo Aronna, fue otro equipo. El Albo pudo reponerse y a los 70' llegó zapatazo espléndido de Guiñazú de tiro libre para por el 2 a 1.

El Gallego lo ganó en el final

En el final, el local fue por la igualdad y la consiguió a los 90' con el remate de Capurro para poner el 2 a 2. En la contra, Guiñazú fue derribado dentro de área y el juez no sancionó nada ante el reclamo de todo Argentino.

Y en el sexto minuto adicionado, llegó la supuesta mano de un jugador del Salaíto dentro del área, y ahí el árbitro Iparraguirre salió rápidamente para marcar la pena máxima y Giménez con un remate cruzado estampó el 3 a 2.

Argentino no aguantó los minutos finales y Centro Español con un penal dudoso se quedó con la victoria. El Gallego volvió a repetir el triunfo como lo hizo ante Leones FC (4 a 1) y Central Córdoba (1-0).

Formaciones :

Centro Español: Agustín Forgaral; Maximiliano Jerez, Eros Medaglia, Lisandro Llarin, Juan Cruz Severini; Adrián Arrighi, Emanuel Castañeda, Sebastián Balmaceda, Braian Hernández; Nahuel La Sala y William Giménez. DT :Sergio Geldstein

Argentino : Francisco Olivera; Joaquín Cejas, Tomás Ávalos, Bruno Cabrera, Luciano Fernández; Thiago Bartalini, Juan Cruz Cisneros, René González y Julián Andrada ; Dago Sanchez Palencia y Carlos Raga. DT: José Previti.

Cancha : Ituzaingó

Arbitro: Iñaki Iparraguirre

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