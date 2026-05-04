Pity Álvarez irá a juicio por homicidio y deberá pedir permiso para su show de este sábado en Rosario

El tribunal reanudó el proceso penal contra el exlíder de Viejas Locas y fijó el inicio del juicio oral para el 10 de agosto. Además, le prohibió ausentarse de Buenos Aires sin autorización judicial

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) resolvió reanudar el proceso penal contra Cristian “Pity” Álvarez y resolvió que el juicio oral por homicidio comience el próximo 10 de agosto , al concluir que el músico dejó demostrado en sus recitales que tiene "coordinación cognitiva sostenida" y una "organización conductual compleja", luego de que se suspendiera el proceso judicial por el crimen de Cristian Díaz en 2018 por su estado de salud mental.

La Justicia reanudó el proceso y determinó la realización de 11 audiencias entre agosto y septiembre, además de prohibirle al exlíder de Viejas Local salir del país y ausentarse de Buenos Aires sin la autorización expresa de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Pity tocó el pasado 20 de diciembre en el Estadio Kempes, en la provincia de Córdoba, pero ahora para su show del próximo sábado 9 de mayo en el autódromo municipal de Rosario deberá contar con el permiso del tribunal.

“El show de 3 horas en el estadio Mario Kempes ha dejado en evidencia por parte de Álvarez una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional”, consignó Abraldes en su dictamen.

Álvarez irá a juicio por el hecho ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano, donde habría asesinado a un hombre identificado como Cristian Maximiliano Díaz. El músico fue detenido en julio de 2018 tras confesar el crimen, y si bien el debate oral estaba previsto para comenzar tres años después, quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado debido a su estado psiquiátrico.

Además, está acusado de amenazar, agredir y privar ilegítimamente de la libertad a su manager y amiga en noviembre de 2016.