El uno x uno de Central: Jorge Broun fue el destacado en el empate frente a Tigre

Tuvo tres intervenciones clave, una en el primer tiempo y dos en el complemento. Siempre dio seguridad. Además, Ibarra fue uno de los más regulares

Los once de Central que Jorge Almirón puso en cancha desde el arranque frente a Tigre.

Jorge Broun fue el jugador destacado en el empate de Central frente a Tigre. Metió una gran atajada en el primer tiempo y en el segundo otras dos. Franco Ibarra jugó con mucho oficio.

Jorge Broun 7: Poco que hacer en el gol del empate. Siempre dio seguridad. Atajadón en el primer tiempo en un mano a mano con Santi López. Buena intervención en el segundo contra el palo derecho. En el final evitó la derrota ante un cabezazo de Nacho Russo.

Elías Verón 5,5: De principio a fin trató de no complicarse, de hacer siempre la más fácil. Se animó a trepar y en una de esas escaldas el Canalla tuvo una de las más claras del partido.

Facundo Mallo 5,5: Jugó más con la experiencia que con el físico. Fue uno de los que más gritó para ordenar al resto. La mayoría de sus intervenciones fueron acertadas.

Carlos Quintana 4,5: Habilitó a Soto en el gol y después hizo casi todo bien. Jugó con oficio, hasta ese despeje defectuoso de cabeza que derivó en el gol del empate de Tigre.

Alexis Soto 6: Convirtió un gol y antes había metido un gran pase en profundidad para Cantizano. También cometió un grosero erro que casi le cuesta un gol en contra al equipo.

Franco Ibarra 6: Salvo alguna en la que abusó de la tenencia, jugó con la categoría que acostumbra. Fue de menor a mayor. Uno de lo más regulares.

Lucas Ramos 5: Trató de estar siempre bien ubicado y fue bastante prolijo con el balón. Con despliegue intentó siempre cubrir espacios. Se fue reemplazado.

Lisandro Duarte 5,5: Encaró las veces que pudo, haciendo gala de su velocidad. Ganó y perdió, pero siempre le puso ganas. Buena individual en el complemento, minutos antes de salir.

Santiago Segovia 5: Las que tuvo intentó jugarlas de manera prolija, aunque en alguna se excedió y se ligó algún reto. Lanzó el tiro libre en el gol de Soto. Una mala ejecución en el segundo tiempo.

Giovanni Cantizano 4: Insinuó más de lo que concretó. Tuvo un par muy claras y no pudo resolverlas de buena manera. A veces se excedió en la individual. Mala decisión en la última contra.

Fabricio Oviedo 5: No tuvo ninguna clara, pero fue a todas y le puso mucho empeño. En muchas jugó bien de espaldas al arco, aguantando la pelota.

Ingresaron en Central

Marcelo Cabrera 6: En su debut demostró buena técnica. Fue prolijo. En el final metió una gran asistencia para Copetti que no terminó en gol de casualidad.

Luca Raffin 4,5: Ingresó para darle más seguridad a la defensa y fue el momento en el que Tigre más llegó. Sacó algunas.

Enzo Copetti 5: Picó todas las veces que pudo y tuvo una muy clara en la que le dio de zurda a la carrera. Se le fue alta.

Leonardo Ríos 4: Mantuvo su posición sin despegarse ni irse demasiado arriba. En el gol del empate el centro llegó desde ese sector.

Kevin Gutiérrez 5: Le dio algo de claridad al juego, sobre todo cuando el equipo se aprestaba para salir de contra. Jugó con atrevimiento.

El DT

Jorge Almirón 5: Central hizo un partido más que digno con muchos chicos en cancha y cinco haciendo su debut en primera. Su equipo tuvo para ganarlo, pero también para perderlo en el final. No le dio buen resultado la línea de cinco que armó de manera temprana.