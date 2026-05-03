La Capital | Ovación | Central

El uno x uno de Central: Jorge Broun fue el destacado en el empate frente a Tigre

Tuvo tres intervenciones clave, una en el primer tiempo y dos en el complemento. Siempre dio seguridad. Además, Ibarra fue uno de los más regulares

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

3 de mayo 2026 · 18:23hs
Los once de Central que Jorge Almirón puso en cancha desde el arranque frente a Tigre.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los once de Central que Jorge Almirón puso en cancha desde el arranque frente a Tigre.

Jorge Broun fue el jugador destacado en el empate de Central frente a Tigre. Metió una gran atajada en el primer tiempo y en el segundo otras dos. Franco Ibarra jugó con mucho oficio.

Los puntajes de Ovación

Jorge Broun 7: Poco que hacer en el gol del empate. Siempre dio seguridad. Atajadón en el primer tiempo en un mano a mano con Santi López. Buena intervención en el segundo contra el palo derecho. En el final evitó la derrota ante un cabezazo de Nacho Russo.

Elías Verón 5,5: De principio a fin trató de no complicarse, de hacer siempre la más fácil. Se animó a trepar y en una de esas escaldas el Canalla tuvo una de las más claras del partido.

Facundo Mallo 5,5: Jugó más con la experiencia que con el físico. Fue uno de los que más gritó para ordenar al resto. La mayoría de sus intervenciones fueron acertadas.

Carlos Quintana 4,5: Habilitó a Soto en el gol y después hizo casi todo bien. Jugó con oficio, hasta ese despeje defectuoso de cabeza que derivó en el gol del empate de Tigre.

Alexis Soto 6: Convirtió un gol y antes había metido un gran pase en profundidad para Cantizano. También cometió un grosero erro que casi le cuesta un gol en contra al equipo.

Franco Ibarra 6: Salvo alguna en la que abusó de la tenencia, jugó con la categoría que acostumbra. Fue de menor a mayor. Uno de lo más regulares.

Lucas Ramos 5: Trató de estar siempre bien ubicado y fue bastante prolijo con el balón. Con despliegue intentó siempre cubrir espacios. Se fue reemplazado.

Lisandro Duarte 5,5: Encaró las veces que pudo, haciendo gala de su velocidad. Ganó y perdió, pero siempre le puso ganas. Buena individual en el complemento, minutos antes de salir.

Santiago Segovia 5: Las que tuvo intentó jugarlas de manera prolija, aunque en alguna se excedió y se ligó algún reto. Lanzó el tiro libre en el gol de Soto. Una mala ejecución en el segundo tiempo.

Giovanni Cantizano 4: Insinuó más de lo que concretó. Tuvo un par muy claras y no pudo resolverlas de buena manera. A veces se excedió en la individual. Mala decisión en la última contra.

Fabricio Oviedo 5: No tuvo ninguna clara, pero fue a todas y le puso mucho empeño. En muchas jugó bien de espaldas al arco, aguantando la pelota.

Ingresaron en Central

Marcelo Cabrera 6: En su debut demostró buena técnica. Fue prolijo. En el final metió una gran asistencia para Copetti que no terminó en gol de casualidad.

Luca Raffin 4,5: Ingresó para darle más seguridad a la defensa y fue el momento en el que Tigre más llegó. Sacó algunas.

Enzo Copetti 5: Picó todas las veces que pudo y tuvo una muy clara en la que le dio de zurda a la carrera. Se le fue alta.

Leonardo Ríos 4: Mantuvo su posición sin despegarse ni irse demasiado arriba. En el gol del empate el centro llegó desde ese sector.

Kevin Gutiérrez 5: Le dio algo de claridad al juego, sobre todo cuando el equipo se aprestaba para salir de contra. Jugó con atrevimiento.

El DT

Jorge Almirón 5: Central hizo un partido más que digno con muchos chicos en cancha y cinco haciendo su debut en primera. Su equipo tuvo para ganarlo, pero también para perderlo en el final. No le dio buen resultado la línea de cinco que armó de manera temprana.

Noticias relacionadas
El perro que entró al Gigante no podía ser atrapado para reanudar el juego entre Central y Tigre.

Un simpático "intruso" detuvo el partido de Central y Tigre durante varios minutos

Franco Ibarra es el único que jugó ante Universidad Central que repite ahora con Tigre.

Central tiene equipo confirmado: entre la experiencia y el debut de unos cuantos chicos

Central ganó su último partido como visitante en el Apertura y con esos tres puntos aseguró la clasificación a octavos.

Central cierra una puerta para abrir otra más grande, la del sueño del título

El festejo de Central en Río Cuarto, que le permitió el pase a octavos del torneo Apertura y además definir de local.

Cuáles son los cuatro posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Ver comentarios

Las más leídas

Un joven de 25 años falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste

Un joven de 25 años falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste

El probable de Central, con algunos históricos y tres pibes que debutarían en primera

El probable de Central, con algunos históricos y tres pibes que debutarían en primera

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Atención Argentina: Franco Colapinto corre el GP de Miami en un nuevo horario

Atención Argentina: Franco Colapinto corre el GP de Miami en un nuevo horario

Lo último

Vélez vs. Newells por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Vélez vs. Newell's por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE

Analistas advierten un incipiente rebote de la economía, pero no para todos

Analistas advierten un incipiente rebote de la economía, pero no para todos

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

El joven de 19 años había sido visto por última vez en Granadero Baigorria. Su cuerpo fue encontrado este sábado flotando en el río a la altura del parque España
Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril
Central pudo ganarlo, Tigre le empató y se viene Independiente en playoffs

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central pudo ganarlo, Tigre le empató y se viene Independiente en playoffs

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo
La Ciudad

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE
La Ciudad

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE

Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso y violencia
Información General

Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso y violencia

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió desde Ushuaia
Información General

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió desde Ushuaia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un joven de 25 años falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste

Un joven de 25 años falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste

El probable de Central, con algunos históricos y tres pibes que debutarían en primera

El probable de Central, con algunos históricos y tres pibes que debutarían en primera

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Atención Argentina: Franco Colapinto corre el GP de Miami en un nuevo horario

Atención Argentina: Franco Colapinto corre el GP de Miami en un nuevo horario

Cuáles son los cuatro posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Cuáles son los cuatro posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Ovación
Newells viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera
Ovación

Newell's viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera

Newells viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera

Newell's viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera

Central pudo ganarlo, Tigre le empató y se viene Independiente en playoffs

Central pudo ganarlo, Tigre le empató y se viene Independiente en playoffs

El uno x uno de Central: Jorge Broun fue el destacado en el empate frente a Tigre

El uno x uno de Central: Jorge Broun fue el destacado en el empate frente a Tigre

Policiales
Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso
Policiales

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

La Ciudad
Turismo: presentan una variada agenda que combina festivales, producción, aniversarios y deportes
La Ciudad

Turismo: presentan una variada agenda que combina festivales, producción, aniversarios y deportes

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Llega Open House Rosario: el festival que invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

Llega Open House Rosario: el festival que invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

La primera galería techada de Rosario recupera su bello mural de Julio Vanzo

La primera galería techada de Rosario recupera su bello mural de Julio Vanzo

Duro rechazo a la reforma de la ley de salud mental: Hace falta un sistema que funcione

Por Matías Petisce
La Ciudad

Duro rechazo a la reforma de la ley de salud mental: "Hace falta un sistema que funcione"

Satellites on fire: cómo funciona la app creada por tres jóvenes que detecta incendios en tiempo real
La Ciudad

"Satellites on fire": cómo funciona la app creada por tres jóvenes que detecta incendios en tiempo real

Chocó a un ciclista en bulevar Oroño mientras manejaba alcoholizada e intentó huir
La Ciudad

Chocó a un ciclista en bulevar Oroño mientras manejaba alcoholizada e intentó huir

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso
Policiales

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Hundimiento del Belgrano: 36 horas a la deriva y la consigna de no dormir para sobrevivir

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Hundimiento del Belgrano: 36 horas a la deriva y la consigna de no dormir para sobrevivir

Mapa de las patentes automotores: dónde se paga más y cuál es la situación en Santa Fe
economia

Mapa de las patentes automotores: dónde se paga más y cuál es la situación en Santa Fe

Un proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas endeudadas en plena crisis

Por Matías Petisce
La Ciudad

Un proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas endeudadas en plena crisis

Tras los polémicos despidos, Lumilagro contratará 60 empleados y abrirá 15 locales
Información General

Tras los polémicos despidos, Lumilagro contratará 60 empleados y abrirá 15 locales

La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución
La Ciudad

La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución

San Juan: una odontóloga fue condenada por quitarle 12 dientes a un niño de 5 años
Información General

San Juan: una odontóloga fue condenada por quitarle 12 dientes a un niño de 5 años

Obras clave: ultiman trabajos para dejar totalmente renovada la avenida Ayacucho

Obras clave: ultiman trabajos para dejar totalmente renovada la avenida Ayacucho

El Gran Rosario tiene un mercado de trabajo bajo presión y con menores ingresos
Economia

El Gran Rosario tiene un mercado de trabajo bajo presión y con menores ingresos

Estación Transformadora Mendoza: etapa final de una obra que beneficiará a 300 mil usuarios de la EPE
La Ciudad

Estación Transformadora Mendoza: etapa final de una obra que beneficiará a 300 mil usuarios de la EPE

El Loco no puede reelegir

Por Jorge Asís
Miradas

"El Loco no puede reelegir"

Roldán conversa sobre Malvinas, consumos digitales en infancias y el lado diurno de la dictadura

Por Miguel Pisano
La Región

Roldán conversa sobre Malvinas, consumos digitales en infancias y el lado diurno de la dictadura

Rugby, Copa Banco Macro: partidos de alto voltaje para la cuarta fecha del Regional del Litoral

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby, Copa Banco Macro: partidos de alto voltaje para la cuarta fecha del Regional del Litoral

Cultura: los organismos estables municipales de Rosario lanzan su temporada 2026

Cultura: los organismos estables municipales de Rosario lanzan su temporada 2026

Asociación Rosarina de Fútbol: Provincial busca quedar solo en el torneo de Primera A
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Provincial busca quedar solo en el torneo de Primera A

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos
policiales

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados
la ciudad

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados