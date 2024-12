Santa Fe busca federalizar los recursos de las retenciones

El ministro recordó que Santa Fe no cuenta con regalías como tienen otras provincias, pero todos los productores pagan retenciones. “ Si no las quitan, lo que plantea Santa Fe en la discusión federal es dónde va esa plata . Si sigue yendo a un modelo del conurbano o si empiezan a federalizar los recursos. Y no buscamos que lo hagan con subsidios, regalías o populismo sino con obras energéticas o de infraestructura”, resaltó.

Puccini recordó que en la provincia hay obras que quedaron paralizadas. “En Santa Fe hace cinco meses hay una licitación para una estación transformadora de 30 megavatios, por u$s 20 millones. Hace 10 meses que estoy pidiendo al gobierno nacional que me deje tomar ese crédito. No nos lo permite. Esas son obras que le quitamos a la gente, al vecino que no le permitimos que tenga un mejor servicio. Esas cosas, en esta Argentina de hoy que quiere crecer y duplicar importaciones, no pueden pasar”, destacó.

Ideas para las retenciones

Al ser consultado si la idea es retomar un modelo similar al viejo fondo sojero, Puccini planteó que la idea es “pelear por una mirada federal, que el gobierno entienda estas cuestiones” y subrayó: “Imaginábamos otra cosa. Van pasando los meses y la cancha se va corriendo”.

El funcionario resumió: “Si las retenciones no se quitan, Santa Fe discute el uso de las retenciones, a dónde van los fondos. Porque en el interior productivo, en el interior profundo, hacen falta muchas obras de infraestructura para que nuestro campo mejore la productividad, mejore competitividad, para que nuestros puertos tengan mejor salida de nuestras producciones”.

Puccini destacó que “Santa Fe lo dice parada desde un lugar importante: fue la única provincia en el país que no detuvo la obra pública y que hizo inversiones por más de u$s 500 millones. Y el año que viene lo queremos hacer por u$s 1.500 millones, todo volcado a infraestructura, porque es la forma de acompañar a nuestro campo, de acompañar a nuestra industria, pero también de acompañar a nuestros comercios y a los emprendedores”.