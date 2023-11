Qué va a pasar con Billetera Santa Fe a partir del 1º de diciembre con el nuevo gobierno provincial

Billetera Santa Fe , el programa de reintegros a las compras que lanzó el gobierno provincial por intermedio de la empresa Plus Pagos, se convirtió en uno de los caballitos de batalla del gobierno de Omar Perotti. Si bien desde el equipo del próximo gobernador, Maximiliano Pullaro , confirmaron su continuidad, hay muchas dudas por posibles cambios.

Tras las elecciones, la vicegobernadora Gisela Scaglia confirmó que el programa seguirá pero que "el reintegro ya no será universal, sino segmentado según los ingresos". "No es justo que entre todos estemos subsidiando a gente que no necesita Billetera", sostuvo entonces la referente del PRO.

La semana pasada el gobierno provincial envió el proyecto del Presupuesto para el año que viene a la Legislatura. El escrito fue consultado con el equipo de Pullaro y contempla las partidas para el Boleto Educativo Gratuito y Billetera Santa Fe. Sin embargo, no trascendieron precisiones sobre los pormenores de su continuidad.

Los dos programas tienen un fuerte costo fiscal para las arcas del Estado provincial, pero a su vez tienen alta adhesión entre los beneficiarios. En el caso de la billetera virtual, ya inundan las redes sociales las preguntas al respecto de su futuro. Habrá qué ver de qué manera diagrama la segmentación el equipo de Pullaro y quiénes se quedan afuera del beneficio.

El mes pasado se extendieron los beneficios del programa Compre Sin IVA a las compras realizadas con tarjeta de débito a la aplicación Billetera Santa Fe. De esta manera, además del reintegro del 30%, los santafesinos pueden acceder al reintegro del 21%, que se acredita en el CBU asociado a la tarjeta de débito, con un tope de $18.800 pesos por mes por beneficiario.