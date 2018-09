Metalsur suspendió 400 empleados para no despedir personal

La carrocera Metalsur, de Villa Gobernador Gálvez, acordó suspender a 400 empleados por treinta días para no despedir personal hasta fin de año, pero desde la regional Rosario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), advirtieron que solamente se "corrió la raya" para ganar tiempo: "No sé que va a pasar si el gobierno nacional no cambia el rumbo", advirtió el titular del sindicato a nivel local, Antonio Donello.

"Esto se debe a la falta de venta y la complicación que hay en el país con la política que lleva adelante este gobierno", sentenció Donello, quien subrayó que "dentro de lo malo se ha llegado a un buen acuerdo".

>> Leer más: Acuerdos en el sector automotor para salvar empleos en la crisis





Señaló que en el marco de estas suspensiones por treinta días, aquellos empleados que no cumplan labores "van a cobrar el 90 por ciento de su sueldo", pero remarcó que "si esto no cambia no solamente va a pasar con las carroceras, sino también la línea blanca, pymes, en todos lados quieren suspender, despedir... Estamos atajando penales".

>> Leer más: La crisis golpea otra vez a la industria carrocera local

"Si el gobierno nacional no cambia el rumbo vamos a estrellarnos", sentenció, para destacar que "esta medida es por treinta días. Solamente corrimos la raya, pero no sé que va a pasar si no se cambia el rumbo".

Donello añadió que el sector perdió "el 50% de capacidad, eso es muy peligroso".