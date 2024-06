Melconian lanzó una dura advertencia sobre el tipo de cambio: "Está al límite"

El economista y ex funcionario macrista analizó la política del gobierno de Javier Milei

Melconian alertó sobre la fragilidad del tipo de cambio, asegurando que " está al límite ". Explicó que "está ahí, en el límite, donde en la foto no tenés riesgo. Si en la película no se derrumba la tasa de inflación y querés seguir al 2% mensual, tenés un problema . Vamos a distinguir foto de película".

En sus declaraciones radiales, Melconian enfatizó la importancia de mantener el equilibrio fiscal como un pilar fundamental para evitar problemas con el tipo de cambio a largo plazo. "No podés perder ese equilibrio fiscal. Eso ayuda históricamente a no tener problemas con el tipo de cambio, pero si la inflación no la bajás al final te metés en un problema", advirtió.