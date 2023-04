Massa salió a enfrentar la corrida con advertencias y el apoyo del FMI

El contragolpe del Palacio de Hacienda no alcanzó para evitar que el dólar blue saltara más a los $ 495 en la city porteña. Pero aparentemente permitió que desacelerara un poco el ritmo cuando tocó los $ 500 al promediar la jornada. Sí logró la primera baja del MEP, uno de los dólares financieros, en casi dos semanas. Merced a la intervención oficial, esa cotización implícita cedió 0,3%, hasta $ 465,97. El CCL, por su parte, avanzó 0,8%, a $ 465,97.

No hubo liquidación por el dólar soja 3 y el Banco Central tuvo que vender reservas

Con el ritmo cansino que caracteriza a esta tercera edición, el dólar soja volvió a aportar algo de alivio a la posición oficial, con liquidaciones por u$s 61 millones. El Banco Central logró concretar compras por u$s 41 millones y finalizó en verde por cuarta rueda consecutiva. En abril, la autoridad monetaria acumuló compras por unos u$s 230 millones.